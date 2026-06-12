tanárképzés;Nemzeti Közszolgálati Egyetem;pedagógusképzés;Lannert Judit;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-06-12 14:04:00 CEST

Tárgyalást kezdeményezett Lannert Judittal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A tervek szerint a jövő héten egyeztetnek a tanárképző kar jövőjével kapcsolatban. Az oktatási és gyermekügyi miniszter ma délelőtt jelentette be, hogy a kormány megszünteti az NKE pedagógus-továbbképzési monopóliumát.