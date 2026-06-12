Tárgyalást kezdeményezett Lannert Judittal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

„Egyetemünk felelősséget visel valamennyi oktatója, hallgatója és munkatársa iránt, ezért az elmúlt napokban, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar jövőjével kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett az intézmény fenntartói jogait gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetőjével” – közölte a Telex érdeklődésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). Tájékoztatásuk szerint az egyeztetésre a jövő héten kerül sor.
Mint arról beszámoltunk, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter ma délelőtt jelentette be, hogy a Tisza-kormány megszünteti az NKE pedagógus-továbbképzési monopóliumát. A tárcavezető hozzátette: „A pedagógusképzést pedig felmenő rendszerben kivezetjük az Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, mert ez a képzés ott nincs a megfelelő intézményi keretben.”Lannert Judit: Megszüntetjük az NKE pedagógus-továbbképzési monopóliumát
Lannert Judit nemrég a Qubitnek adott interjújában már ígéretett tett, hogy átalakítják a pedagógusképzést, és a tanárképzést megszüntetik majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mert „rossz üzenete van annak, ha a pedagógusság ugyanolyan hivatásrendnek számít, mint a katonaság vagy a rendőrség”.
Korábban lapunk is írt róla, hogy az Orbán-kormány miatt a kötelező, tartalmi megújító képzéseket idáig kizárólag a Miniszterelnökség alá tartozó Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehetett elvégezni, más felsőoktatási intézmény már nem is indít ilyeneket:2025-től előzetesen szűrni fogják, ki lehet iskolaigazgató, a tanárokat kvázi átnevelő képzésre küldik Magyarországon