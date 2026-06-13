Kövér László ment, a gránátvetők maradnak

védelem;Országház;Országgyűlési Őrség;gránátvető;

2026-06-13 13:39:00 CEST

Maradnak az Országgyűlési Őrség eszköztárában a gránátvetők, azaz nem kerülnek ki az arzenálból – tudtuk meg az Országgyűlési Őrségtől.

Az Országház védelmét ellátó testület eszközparkja széles: mesterlövész puskák, gránátvetők, pisztolyok, sokkolók, gépkarabélyok állnak a rendelkezésükre. A képviselői irodaház, a hivatal, a látogató központ, és a Kossuth téri mélygarázs biztosítása mellett a Kossuth téri díszegyenruhás őrségváltás is az őrség feladata, valamint a parlamenti őrök látják el Forsthoffer Ágnes házelnök személyi védelmét is.

Az őrség fegyverzetéről 2017-ben az Átlátszó írt, megemlítve a Taser X26-os sokkolók tucatjait, 2021-ben pedig az Accuracy AT 308-as mesterlövész puska (amivel 800 méterig lehet nagy pontossággal lövéseket leadni) és az AV-140 MSGL gránátvető (amely 6 darab, 40 milliméteres gránátot tud kilőni) beszerzését írt meg a 444. De akár drónokat is le tud szedni az Országgyűlési Őrség, amihez elfogó hálók állnak rendelkezésre.

A gránátvetőkről az őrség megjegyezte lapunknak, hogy a szervezet rendvédelmi feladatot lát el, amelyet nem csak békeidőben, hanem egy hirtelen bekövetkező jogtalan fegyveres támadás, például terrorcselekmény során, illetve minősített időszakban is végre kell hajtania, amelyet nemzetközi példák is alátámasztanak. Mindezt a terrorfenyegetettség szintjéhez mérten, amit rendelet szabályoz (az Orbán-kormány emelt egy fokozatot a terrorfenyegetettség szintjén még márciusban az izraeli-iráni-amerikai konfliktus kitörésekor). A rendszeresített kényszerítő eszközök listáján a kérdésben említett fegyverhez kizárólag gyakorló, könnygáz és szivacslövedékes lőszerek találhatóak, amelyek az úgynevezett nem halálos lőszerek kategóriájába tartoznak.

A házelnök alá rendelt testület jogállására vonatkozóan korábban Magyar Péter arról beszélt, szeretné, ha egy kézben a Belügyminisztérium alatt lenne az összes rendvédelmi szerv, erről azonban pontosabbat még nem tudni. Az őrség is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy „az Országgyűlési Őrség a jogállásáról szóló törvényben foglalt alapfeladatait folyamatosan ellátja, a jövőjét illetően információval nem rendelkezik".