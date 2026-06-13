A külügyi államtitkár szerint százával kaphattak magyar állampolgárságot olyan külföldiek, akiknek semmiféle magyar kötődésük nincs

Külügyminisztérium;Velkey György;diplomata útlevél;

2026-06-13 06:32:00 CEST

Velkey György László bejelentette azt is, hogy a tárca intézkedett az egyedi döntésen alapuló diplomata-útlevelek visszavonásáról.

Intézkedtünk az egyedi döntésen alapuló diplomata-útlevelek visszavonásáról, de közben újabb csontvázakra bukkantunk a Külügyminisztériumban: sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években - közölte Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon.

Az államtitkár ígérete szerint ezeket az ügyeket is feltárják belső vizsgálat keretében, és a közeljövőben tájékoztatják a nyilvánosságot. A politikus videóüzenetében azt ígérte, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban is.

A vizsgálatok során rengeteg visszaélésre bukkantak és a munka koránt sem ért véget, folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat. Velkey György László szerint külön figyelemreméltó, hogy egyesek még a választások előtt csendben megszabadultak a diplomata-útleveleiktől, ezért leszögezte, hogy a lemondás nem jelent mentességet, és a felelősség sem évül el azzal, hogy valaki időben leadta az okmányát. A tényfeltárás ezért rájuk is ki fog terjedni.

Az államtitkár egy másik, ehhez szorosan kapcsolódó súlyos és rendszerszintű visszaélésről is beszámolt, az úgynevezett állami érdekből történő honosítások gyakorlatára. Ennek keretében százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is felmerül. Velkey György László hangsúlyozta, ez nem egyedi tévedések sorozata, hanem a jelek szerint rendszerszintű módszerré vált, ezért folytatják a Szijjártó Péter-féle korábbi külügy tevékenységének teljeskörű átvilágítását.

„A feltárt adatok alapján ma már megalapozottan vélelmezhetjük, hogy a hangzatos szuverenista jelszavak mögött elsősorban egyes magánérdekek védelme, üzleti körök és haverok támogatása húzódott meg, sok esetben pedig kifejezetten a nemzeti szuverenitásunk és biztonságunk kockáztatása. Aki pedig valóban szuverenitásról beszél, az nem oszt belőle a hátsó ajtón” - fogalmazott az államtitkár, majd rögzítette, döntöttek arról, hogy a jövőben jelentősen megszigorítják a diplomata útlevelek igénylését és alkalmazását egyaránt, minden esetben a célhoz kötöttség, a jogszerűség és a nemzetbiztonság szempontjait helyezik előtérbe - ígérte.

„A diplomata-útlevél állami feladat ellátására szolgáló eszköz, nem kiváltság, nem ajándék és végképp nem üzleti előny. Magyarország állampolgárának lenni, Magyarországot képviselni dicsőség és felelősség, nem pedig üzleti lehetőség” - hangsúlyozta Velkey György László.