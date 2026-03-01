Minden fontos helyre rendőrt állít az Orbán-kormány, itt vannak a részletek a terrorfenyegetettségi készültség intézkedéseiről

Magyarország;készültség;intézkedések;terrorfenyegetettség;

2026-03-01 17:24:00 CET

Mind-mind megelőző intézkedésről van szó. A schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak a rendőrök.

Megerősítik azoknak a rendőrségi objektumok védelmét, ahol fegyvereket is tárolnak, illetve az állam működése és az emberek ellátása szempontjából fontos létesítményeknél rendszeres rendőri járőrözést rendeltek el – részletezte vasárnapi bejelentésében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azokat az intézkedéseket, amelyek a terrorfenyegetettségi készültség szintjének az emelésével lépnek hatályba Magyarországon.

E szerint ugyancsak fokozott rendőri jelenlét lesz a jelentősebb közterületeken, azokon a területeken, ahol tömegek jelennek meg, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál és a reptérre vezető úton is állandó rendőri jelenlétre kell számítani. Továbbá a schengeni övezeten belüli határokon is szúrópróbaszerű ellenőrzést tarthatnak a rendőrök.

Arról is beszámolt, hogy a Budapestre bevezető utakon is lesznek rendőri ellenőrzések és fokozott rendőri védelmet biztosítanak egyes nagykövetségeknek is - sorolta.

Hangsúlyozom, hogy ezek mind-mind megelőző intézkedések a rendőrség részéről, azért hogy megvédjük Magyarország békéjét és Magyarország biztonságát (...) és kérjük szépen az állampolgárok türelmét és együttműködését

– fogalmazott a politikus.

Orbán Viktor szombaton a Védelmi Tanács ülése után tett bejelentést arról, hogy Magyarországon megemelik a terrorfenyegetettségi készültség szintjét. Magyarország területén eddig terrorfenyegetettség készültségi szintjének a 3-as (közepes) fokozata volt érvényben. Ez azt jelentette, hogy a magyar emberek biztonságát közvetlenül fenyegető terrorcselekmény elkövetésére vonatkozó információ nincs a hatóságok birtokában. A 4 terrorfenyegetettség készültségi szint közül ez a második legenyhébb volt, azt a 2-est (magast), amelyről most Orbán Viktor tett bejelentést, egy 2015-ös 1824/2015. (XI. 19.) jelzésű kormányhatározat szerint akkor kell elrendelni, ha az ellenőrzött vagy részben ellenőrzött információk Magyarország konkrét veszélyeztetettségére utalnak vagy Magyarországot fenyegető terrorcselekmény közvetlen bekövetkezésére utaló, konkrét információk állnak rendelkezésre. A fokozatot a fenyegetettségi szint fennállásáig, illetve mindaddig fenn kell tartani, amíg az ellenőrzött információk nem utalnak a fenyegetettség szintjének csökkenésére, illetve megszűnésére.