Csaknem kétszáz embert küldhet el a jövő héten a Mediaworks

leépítés;propaganda;Mediaworks;

2026-06-12 17:45:00 CEST

Az azonnali hatályú elbocsátások várhatóan 180-190 embert érintenek.

Közel 200 embert bocsáthat el azonnali hatállyal a Mediaworks a jövő hét elején, és jelentősen átalakíthatja a működését - írja a hvg. A portál értesülése szerint a Magyar Nemzetet hetilappá alakíthatják, több kiadvány pedig megszűnhet.

A közel kétszázas leépítés a kiadó dolgozóinak csaknem 10 százalékát érintené, az Opten céginformációs adatbázis alapján ugyanis 1989-en dolgoznak a vállalatnál. Az érintetteknek pénteken szóltak, hogy hétfőn mindenképpen menjenek be a munkahelyükre, de hivatalos részleteket nem közöltek velük.

A kiadóhoz tartozó Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely megerősítette, hogy hétfőn, kedden és szerdán megbeszélések lesznek a cégnél, de részleteket nem mondott. Úgy fogalmazott: „várjuk és szomjazzuk a baloldali kollégák szolidaritását” - ezzel a tervezett elbocsátásokra utalhatott. Az kirúgások mértékéről ellentmondó információk keringenek. Egy kiadói forrás 350 dolgozó elküldéséről beszélt. A lap információi alapján az azonnali hatályú kirúgások ebben a hullámban legfeljebb 180-190 embert érinthetnek.

A Mediaworks a hvg kérdéseire a cikk megjelenéséig nem válaszolt. A kiadványokat érintő átalakításról a lap korábban úgy értesült, hogy a Bors kiadása megszűnhet, a megyei lapok is veszélyben vannak, a Magyar Nemzet hetilappá alakítása miatt pedig egy munkatárs már felmondott, mert nem fogadta el a feladatkörét érintő változásokat.