A Fidesz Orbán Viktorral száguld a teljes lenullázódás felé

Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;Magyar Péter;Podcast;Tisza Párt;

2026-06-13 05:45:00 CEST

Akár egy éven belül is megszűnhet a Fidesz, ha így folytatják – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? legújabb adásában.

Angyal Gábor főszerkesztő-helyettes és Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője beszélgetett Batka Zoltán műsorvezetővel arról, hogy eddig a vártnál is jóval gyengébbre sikeredett a Fidesz ellenzékisége.

A volt kormánypárt immáron teljes szabadesésben van, Orbán Viktorral immáron totálisan képtelen a párt reagálni a Tisza lépéseire. A Fidesz bénultságát kihasználó Tisza ellenben néhány hét alatt egy évnyi törvénymódosításon, nemzetközi szerződéskötésen van túl.

Ráadásul ez még csak a bemelegítés, az igazi tűzijáték ősszel kezdődhet, amikorra a Tisza-minisztériumok teljes fordulatszámmal tudnak üzemelni, míg a Fideszen egyre inkább erőt vesz a látványos demencia.