Stróman nyulak

korrupció;Fidesz-KDNP;civil beszéd;nyulak;

2026-06-13 06:00:00 CEST

Civil beszéd

Politikai tájékozódásomat megalapozandó, már kora gyerekkoromban rengeteg nyuszis mondókát tanultam. Először a „Nyuszi ül a fűben”-t, mely játék a később olvasott pedagógiai okfejtések szerint „fejleszti a kicsik mozgáskordinációját, figyelmét és társas interakcióit”. („Gondolta a fene”- mondanák a kiscsoportosok, a versmagyarázókat leintő Arany Jánossal egybehangzóan.) Aztán Zelk Zoltántól „A három nyúl”-t, akiket a terjedő rémhírek óriássá növesztenek, majd a „Parton ül a két nyúl” kezdetűt, a tanulságos refrénnel: „Kis nyúl, nagy nyúl, itt nyúl, ott nyúl.” Akkor még nem sejtettem, hogy e tekintetben sem az iskolának (óvodának, bölcsődének), hanem az életnek, sőt, speciálisan a közéletnek tanulunk.

Mert egyes nyulak tényleg itt meg ott, ide meg oda nyúlkálnak. Ezt igazolja a nyuszimotorok története is, melynek tanulságait a tegnapi Népszavában Dávid Ferenc alaposan feldolgozta. Kiderült, kis nyulak, de még inkább nagy nyulak hogyan nyúlnak bele a közösbe. Fene a ragadós mancsukat.

Mint olvashattuk, a kulturális tárca a „Családbarát Magyarországért” akció keretében 15000 nyuszimotort ajándékoztatott bölcsiseknek, amely járgányt a kampányban véletlenül épp a fideszes képviselők adhatták át. Nincs is cukibb látvány egy nyuszimotoros képviselőjelöltnél.

Nyuszimotor ügyben nagymamaként ki vagyok képezve. Igazolhatom a sajtó állítását: ez a fajta ma is körülbelül 5000 forintért kapható a boltokban. Ámde a tárca darabonként háromszor ennyiért vásárolta meg, megint csak véletlenül Balásy Gyula cégeitől. Illetve túlzok (csak nehogy lecsapjon rám Czunyiné védvonala - ki tudja, talán van nyuszimotorral gépesített hadosztályuk is), mert

ebben már benne van annak a háromillió forintnak a megfelelő része is, amelyért családbarátos feliratot matricáztak a kismotorokra. Ennek célszerűségét ugyan nem egészen értem, még a legintelligensebb bölcsisek sem tudnak olvasni.

Talán a matrica lehetett az innováció, ami miatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium vállalta magára a gyanús vásárlást. Bár nem hiszem, hogy alibi kellett nekik, Hankó Balázs bűnlajstromán a Kulturális Alap kampányosztogatásai mellett ez már nem sokat számítana.

De a NER-elit kistafírozására tudunk ennél nagyobb példákat is. A haszonélvező tulajdonosokat gondosan eldugó magántőkealapokba pl. állítólag 26 000 milliárd forint közpénzt dugtak, és csak most kedden került az a törvényjavaslat a parlament elé, amely felfejtené: kik gazdagodhattak ebből.

Ami a nyuszimotor-ügyben ehhez képest is megzavart, az a nyuszik és tigrisek viszonya. Mert Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: „Tigrisek vagyunk, nem nyulak.” Eszerint a nyuszikkal komoly baj van, többek között ők az okai a választási vereségnek: „Puhák voltunk, nem jól harcoltunk.”

Én ugyan - a nyuszimotorokon kívül - nem nagyon láttam jelét annak, hogy a túlzott puhaság, netán simogató kedvesség, a túl békés természet jellemezte volna a Fidesz kampányát. De ő csak tudja. Persze lehet, hogy csak viccelt, hiszen azt is mondta, hogy „Magyarországot kiváló állapotban adjuk át.”

Úgy látszik, a nyusziknak annyi. Mit is várhatna tőlük egy harcias párt, amikor, mint tudjuk, a mamlasz nyuszi csak „ül a fűben, szépen szundikálva”, talán beteg is, már ugorhatnékja sincsen. Ráadásul azt is tudjuk, hogy a szaladó nyulacskák felesleges figyelmet keltenek: „Kerekecske, gombocska,/ Itt szalad a nyulacska,/ Hadd nézzek a tenyeredbe!/ Kukucs, mi van benne?” Hát ez a kukucs éppen nem hiányzik. Ha viszont tigrisekről van szó, azoknak mancsait kevésbé szívesen vizsgálgatja a jelenlegi ügyészség is, maradna a kisebb halaknál. Illetve nyulaknál.

A volt miniszterelnök az interjúban be is mutatta a kívánatos tigrismodort. A különösen vérszomjas, durva stílusú Vadhajtásokat nevezte meg „fő igehordozójának”, saját köreiben is meglepetést keltve. Persze a nyulak és tigrisek körüli átmeneti zavar azt is kérdésessé tette, kik most a saját körei. Orbán kifejezetten a szélsőjobbot jelölte meg célcsoportnak. És nagyon úgy fest, a szombati kongresszuson ezzel együtt is újból megkoronázzák, ha nem is a régi lelkesedéssel. Az alvezérek közül nem emelkedett ki egyetlen személy - erről Orbán sok éven át gondoskodott. Az új alapszabály, az elnökség felduzzasztása húsz új megyei elnökkel, tovább gyengítheti a nem helyi, hanem országos politikusok, az ismertebb karakterek befolyását.

Még az is lehet, hogy a motorok nyuszijai eddig is csak strómanok voltak. Stróman nyulak a kampányban, akik olykor aranyoskodtak, de mögöttük a tigrisek lesték a hasznot.

Különben is, a kínai asztrológia szerint a Nyúl és a Tigris valójában kompatibilisak, szerelemben, barátságban, sőt szexben is jól összeférnek, bár utóbbit nem szívesen képzelem el. Erről most olvastam, kifejezetten politikai tudásvágyból. Személyesen nem vagyok érintve: nem a Nyúl vagy a Tigris holdévében születtem. Viszont ugyaninnen megtudtam, hogy a Tigris magabiztos vezető, szereti a gazdagságot és a hatalmat, míg a Nyúl barátságos és rokonszenvkeltő. Mondom én: ideális stróman a politikai nyilvánosságban.

Ha motoron, hát motoron.

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