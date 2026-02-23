Az agresszív kisnyuszi

Biztosan mindenki látta a Tom&Jerry rajzfilmnek azt a jelenetét, amiben a kisegér a vastag vádlival rendelkező háziasszonyt felkergeti a szék tetejére. A félős házinéni, aki egy kisegértől retteg. A fene se érti, hogyan tudja azt a hatalmas asszonyt egy kis állat megregulázni. Most már értem a jelenetet, mert pontosan ezt a szituációt sikerült összehoznom egy kisnyuszival.