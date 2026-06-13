Kivégezte az amerikai hadsereg az egyik legnagyobb venezuelai drogkartell vezetőjét

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2026-06-13 09:06:00 CEST

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerint gyors és halálos kinetikus, azaz mozgásból végzett csapást mértek a Föld legvérszomjasabb terroristaszervezetének a fejére.

Az amerikai erők megölték Héctor Rusthenford Guerrero Florest, a venezuelai Tren de Aragua drogkartell vezetőjét – közölte az MTI Donald Trump amerikai elnöknek a saját, Truth Social nevű közösségi oldala alapján. A pénteki akcióról az elnök kiemelte, hogy a a Nino Guerrero néven is ismert bandavezérrel az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) gyors és halálos kinetikus csapása végzett. – A művelet során szorosan együttműködtünk venezuelai barátainkkal, akikkel remekül tudunk együtt dolgozni – tette hozzá Trump.

Az amerikai elnök a Tren de Araguát a Föld egyik legvérszomjasabb terroristaszervezetének nevezte, és azt hangoztatta, hogy a kartell mögött Nicolás Maduro, az amerikaiak által január elején megbuktatott és az Egyesült Államokba hurcolt venezuelai államfő állt. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az X-en azt közölte, a csapást a héten korábban hajtották végre és megbizonyosodtak Guerrero haláláról. – A művelet jól mutatja az Egyesült Államok és Venezuela közös elkötelezettségét a narkoterroristák elleni harc irányában és azt, hogy nem hagyunk meg nekik egyetlen biztonságos helyet sem a mi féltekénknek – húzta alá.

A venezuelai kormány a bejelentést követően szintén közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy a latin-amerikai ország hadereje a délkeleti Bolívar államban hajtott végre az amerikai erőkkel közös műveletet, amely során megölték Florest. Az X-en közzétett tájékoztatás szerint az akció során összecsapások bontakoztak ki a bűnbandával. Flores irányítása alatt az Aragua államban 2014-ben szerveződött Tren de Aragua nemzetközi bűnszervezetté nőtte ki magát, amely a dél-amerikai kontinens több országában megvetette a lábát és a drogkereskedelem mellett embercsempészettel, prostitúcióval, bérgyilkosságokkal és emberrablásokkal is foglalkozik.

Ugyanakkor a Népszavában a januári Maduro elleni akció után megjelent összefoglaló cikk szerint naivitás lenne azt hinni, hogy Donald Trump valóban a kábítószer elleni harc vagy a demokrácia miatt adott parancsot a Venezuela elleni támadásra. – Már csak azért is, mert ha valóban a fentanil beáramlását akarná megakadályozni, akkor azt Kínában és Mexikóban kellene tennie. Ő kőolajat akar. Az biztos, hogy hatalmas üzletről van szó, Venezueláé a világ legnagyobb ismert, 303 milliárd hordónyira becsült kőolajtartaléka, amely Szaúd-Arábiáét (267,2 milliárd hordó) is meghaladja. Ezek 2023-as adatok, a listán Iráné a harmadik hely 208,6 milliárd hordóval, Kanadáé pedig a 163,6 milliárd hordóval. A négy ország tudhatja magáénak a világ ismert kőolajtartalékának a felét úgy, hogy az Egyesült Államoknak csak 55 milliárd hordónyi tartaléka lehet – írtuk akkor.