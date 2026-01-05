New York-i bíróság hallgatja meg a kábítószer-terrorizmussal és más bűncselekményekkel vádolt Nicolás Madurót

terrorizmus;bíróság;kábítószer;Venezuela;New York;Egyesült Államok;Donald Trump;Nicolás Maduro;

2026-01-05 17:52:00 CET

Az amerikai ügyészség vádiratában a venezuelai elnököt, feleségét és további három embert vonna felelősségre több mint két évtizedes tetteikért. A bíróság körül tüntetők, és ellentüntetők is gyülekeznek.

Nicolás Maduro venezuelai elnök megérkezett az amerikai bíróság épületébe – írja az AP hírügynökség, kiemelve, hogy hétfőn először áll amerikai bíróság elé kábítószer-terrorizmus vádjával, amellyel a Trump-adminisztráció vádolta meg, fogta el és szállította New Yorkba. Az első tárgyalásról azt írták, hogy az rövid, de kötelező jogi eljárás, amely valószínűleg elhúzódó jogi procedúrát indít arról, hogy Maduro bíróság elé állítható-e az Egyesült Államokban. Több tucatnyi tüntető a szövetségi bíróság épületénél kezdett demonstrálni a Donald Trump amerikai elnök által indított venezuelai akció és eljárás ellen, illetve mellette.

– Nicolás Maduro ügyvédei várhatóan vitatják majd letartóztatásának jogszerűségét azzal érvelve, hogy a külföldi állam szuverén vezetőjeként mentesül a büntetőeljárás alól. Az Egyesült Államok azonban nem ismeri el őt Venezuela legitim vezetőjének. Madurót, feleségét, fiát és három másik személyt drogkartellekkel való együttműködéssel vádolnak, azzal, hogy több ezer tonna kokaint szállítsanak az Egyesült Államokba. Ha a bűntetteik bebizonyosodnak, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik a venezuelai vezetőket és társaikat. AZ AP beszámolt róla, hogy a Maduro-per bírája a 92 éves Alvin Hellerstein amerikai kerületi bíró.

Madurót egy hírhedt brooklyni börtönben tartják fogva, a bírósági tárgyalás kezdetére a manhattani szövetségi bírósággal szemben, az utca túloldalán összegyűlt, körülbelül 50 tüntetőből álló kis, de egyre növekvő csoportot a New York-i Rendőrkapitányság közösségi szolgálatot teljesítő tisztjei választották el körülbelül egy tucat beavatkozást támogató tüntetőtől. A két csoport között volt egy incidens is, amikor valaki lerántott egy venezuelai zászlót az amerikai fellépés ellen tiltakozók kezéről.

A CNN emlékeztetett, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium még szombaton nyilvánosságra hozta a megbuktatott venezuelai elnök, Nicolás Maduro, felesége, Cilia Flores, fia, Nicolás Maduro Guerra és más venezuelai tisztviselők ellen emelt vádiratot. – „Venezuela vezetői több mint 25 éven át visszaéltek a közbizalmuk pozíciójával és megrontották az egykor legitim intézményeket, hogy tonnaszámra importáljanak kokaint az Egyesült Államokba” – állítják az ügyészek. Madurót négy pontban vádolják: kábítószer-terrorizmus, kokainimport, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklására irányuló összeesküvés. A vádirat kitért arra is, hogy az elnöki házaspár korábban, 2004 és 2015 között kokaint csempésztek, Maduro és Flores közösen „emberrablásokat, veréseket és gyilkosságokat rendeltek el azok ellen, akik kábítószer-pénzzel tartoztak nekik”.

Mint megírtuk, Donald Trump szombatra virradóra, helyi idő szerint körülbelül hajnali 1 óra körül katonai műveletet indított Venezuela stratégiai pontjai ellen, az elnököt, Nicolás Madurót és feleségét az ágyából rángatták ki és vették őrizetbe, hogy a USS Iwo Jima nevű hadihajón New Yorkba vigyék. A művelet után az amerikai elnök közölte: az ellenzéki koalíció, az Egyesült Demokratikus Platform (PUD) Nobel-békedíjas vezetője, María Corina Machado ne is reménykedjen abban, hogy átveszi ő a hatalmat, ugyanis az most az övé. Machado egyébként X-bejegyzésben egy órával korábban azt írta, a július 28-i elcsalt választások után Edmundo González Urrutia a törvényes elnök és a fegyveres erők parancsnoka.