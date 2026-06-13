BL-bronzérmesek az FTC férfi vízilabdázói

FTC;bronzérem;Málta;négyes döntő;férfi vízilabda Bajnokok Ligája;

2026-06-13 22:13:00 CEST

A máltai négyes döntőben a zöld-fehérek háromgólos győzelmet arattak a görög Olimpiakosz felett.

Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata bronzérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonját, miután a máltai négyes döntő szombati helyosztóján 16-13-ra legyőzte az Olimpiakoszt. Nyéki Balázs együttese a Zalánki Gergőt és Angyal Dánielt foglalkoztató görög alakulat elleni összecsapáson a hajrában kerekedett riválisa fölé, és most egymást követő két végső siker után a dobogó legalsó fokára állhatott fel. Az FTC így két éremmel gazdagodott a máltai négyes döntőben, ahol első ízben rendezték meg együtt a férfiak és a nők végjátékát. A Matajsz Márk által irányított női gárda a pénteki döntőben szintén az Olimpiakosszal találkozott, és ötméteres párbajban maradt alul.

Az FTC-Olimpiakosz dráma első felvonását pénteken a görögök nyerték, mivel a női döntőben csapatuk ötméteres párbajban felülmúlta a magyar bajnok és kupagyőztes zöld-fehéreket. A férfiaknál az elődöntőben a két csapat közül a magyar állt közelebb a fináléhoz, mivel csak szétlövésben kapott ki a spanyol Barcelonetától, az Olimpiakosznak viszont esélye sem volt a 11-szeres győztes olasz Pro Recco ellen.

A helyosztón a görögök az első támadásukból ötméterest harcoltak ki és be is lőtték, majd a második felúszásukat villámgyorsan értékesített fórral fejezték be. Gyorsan magára talált azonban az FTC, Vismeg Zsombor és Fekete Gergő akciógóljaival egy perc alatt egyenlített. A második negyed kihasznált magyar fórral indult, a túloldalon pedig Dimitriosz Dimu büntette Mandic kissé hanyag blokkját. Az FTC egymást követő három emberelőnyt hagyott ki, a görögök pedig fordítottak ebben a periódusban.

A fordulást követően Szakonyi Dániel érkezett a magyar kapuba, Fekete gyorsan kipontozódott, a görögök pedig Dimitriosz Nikolaidisz két közeli góljával meglógtak. A zöld-fehérek Mandic szép ejtésével zárkóztak, de a fórt megint kihagyták, ugyanakkor a görögöknek sem jött össze az emberelőny, Jansik Szilárd pedig lefordulásból egalizált. A negyed mindkét oldalon kimaradt lehetőségekkel és egy Angyal-Argiropulosz minicsatával zárult. Emberelőnyös görög góllal indult az utolsó nyolc perc – a kapuba visszatért Vogel –, a Ferencváros nem tudott ugyanezzel a lehetőséggel élni, helyette Manhercz Krisztián akcióból egyenlített. Másfél perccel a vége előtt kétgólos előnyben emberelőnyt kapott az FTC, Nyéki Balázs időkérése után a helyzet kimaradt, de a kipattanó a magyarokhoz került, Vigvári Vendel pedig eldöntötte az összecsapást (16-13).

Bajnokok Ligája, négyes döntő (Málta):

Férfi bronzmérkőzés: FTC-Telekom Waterpolo - Olimpiakosz (görög) 16-13 (5-4, 4-5, 2-2, 5-2)

Gólszerző: Vámos, Mandic 3-3, Fekete, Vigvár Ve. 2-2, Vismeg, Fekete, Nagy Á.,Jansik Sz., Manhercz, Argiropulosz 1-1, illetve Alafragkisz, Zalánki, Funtulisz, Nikolaidisz 2-2, Papanasztasziu, Purosz, Dimu, Geniduniasz, Angyal 1-1

FTC-Telekom Waterpolo: Vogel - Vámos, Mandic, Varga V., Manhercz, Argiropulosz, De Toro - cserék: Szakonyi (kapus), Nagy Á., Lugosi, Fekete, Jansik Sz., Vigvári Ve., Vismeg