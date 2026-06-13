Kampány indult, írók és színészek fogtak össze a vérplazmaadásért

Magyarország;jótékonyság;összefogás;véradás;színészek;írók;vérplazma;

2026-06-13 22:18:00 CEST

Irodalom és színház találkozik egy fontos társadalmi ügy szolgálatában, hogy a művészet erejével mutasson rá: a plazmaadás valódi segítség, amellyel életeket menthetünk.

Három elismert író – Háy János, Grecsó Krisztián és Rácz Zsuzsa – novelláiban, valamint három népszerű színművész – Péterfy Bori, Wunderlich József és Hámori Gabriella – előadásában jelenik meg a plazmaadás témája. A kampányban orvosok, plazmaadók és plazmakészítményeket használó betegek is megszólalnak, az interjúk feltárják a személyes motivációkat, a hazai helyzetet és a felmerülő dilemmákat. A felkért írók olyan történeteket alkottak, amelyekben a plazmaadás motívuma természetes módon, hétköznapi sorsokon keresztül jelenik meg, rávilágítva a segítségnyújtás jelentőségére.

A kampány alapvető üzenete, hogy a plazmaadásról való döntés nem praktikus vagy anyagi kérdés, hanem a társadalmi felelősségvállalás egyik legközvetlenebb formája. A művészet ebben a folyamatban közvetítő közegként segít közelebb hozni a témát azokhoz is, akik korábban nem gondoltak erre a lehetőségre.

A szervezők bíznak benne, hogy a történetek hatására egyre többen ismerik fel a cselekedet valódi értékét: a kézzelfogható segítségnyújtást és az életmentést.

Ujhelyiné Szabó Judit, a Plazma Pont vezető főorvosa és orvos­szakmai vezetőhelyettese elmondta, hogy a teljes véradás során 450 milliliter teljes vért vesznek le, amiből centrifugálásos technikával állítják elő az alapvérkészítményeket: vörösvérsejt-koncentrátumot, trombocitakészítményt és friss fagyasztott plazmát. Így egy véradó akár három beteg gyógyításában is segíthet egyetlen véradással. A hagyományos vérkészítményekhez a férfiak évente ötször, a nők pedig négyszer adhatnak vért, két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie.

A plazmaadás során viszont egy gép segítségével – ugyancsak centrifugálásos technikával – az alvadásgátolt vért már a folyamat során szétválasztják, elkülönítve a plazmát. A végén a sejtes elemeket sóoldat kíséretében visszajuttatják a donor keringésébe.

Mivel a szervezet a plazmaveszteséget sokkal gyorsabban képes pótolni (néhány nap alatt), mint a vérsejteket, így a vonatkozó előírások évi 45 plazmaadást engednek meg. Ugyanakkor a folyamat időigényesebb: körülbelül 45-60 percig tart, míg a teljes vér­adás során maga a vérgyűjtés általában 10-12 percet vesz igénybe.

Szabó Judit tájékoztatott arról, hogy a plazmaadó minden donációt megelőzően átesik egy orvosi ellenőrzésen, amely magában foglalja a vérnyomásmérést, a pulzusszám ellenőrzését, a testhőmérséklet mérését, a testsúly rögzítését, valamint a hemoglobinszint vizsgálatát.

Rendszeresen végeznek vírus­szűrő vizsgálatokat is: hepatitis B-, hepatitis C- és HIV-szűrést. Minden egyes plazmaadás során ellenőrzik az összfehérjeszintet, minden ötödik plazmaadás alkalmával az immunglobulinszintet, meghatározott rend szerint pedig vérképvizsgálatot is végeznek.

A 2026 januárjában bevezetett nemzeti keresztdonációs és donorkizárási regiszter (NKDR) használata tovább javítja a biztonságot: minden, plazmaadásra és véradásra jelentkező esetében ellenőrizni tudják, hogy betartják-e az előírt várakozási időket, nem lépik-e túl az egy év alatt megengedett jelentkezési alkalmak számát, és nincsenek-e végleges kizárás alatt.

Magyarországon körülbelül 2700-3000 regisztrált vérzékeny beteg él, ebből 1000 beteg hemofíliás. A primer immunhiányos betegek száma a becslések szerint meghaladja a 40 ezret, de a diagnosztizált esetek száma ennek töredéke, mert sokan enyhe tünetekkel élnek, vagy nem ismerik fel a betegségüket.

A humán plazmából előállított gyógyszerek iránti igény évről évre nő, aminek fő okai a következők: bővülnek az indikációs területek, növekszik a népesség, kitolódik az életkor, emelkedik a transzplantációk száma, valamint új biológiai terápiák mellékhatásainak kezelése.

Sok betegség gyógyításához tehát elengedhetetlenül szükségesek a humán plazmából előállított gyógyszerkészítmények. A művészek ezért álltak a fontos ügy mögé. „A plazmából életmentő gyógyszerek készülnek. Bármikor bármelyikünknek szüksége lehet rá. De mivel keveset tudunk arról, hogyan lehet plazmát adni, sokan nem is tudnak a lehetőségről, ezért minden eszközzel érdemes ismerőssé tenni. A nők mindig nyitottabbak a segítségnyújtásra. Most azt gondolom, sokan nem ismerik még ezt a lehetőséget, be kell vinni a közbeszédbe, és elfogadottá tenni – talán ez a nőknél inkább nyitott fülekre talál. Hámori Gabi szívszaggató érzékenységgel adta elő az írásomat, olyannyira, hogy egy ponton még én is elbőgtem magam. Abban hiszek, hogy érzelmileg érdemes megszólítani az olvasót, és ezzel el lehet érni, hogy gondolkodjon a saját szerepéről” – fogalmazott Rácz Zsuzsa.

A vérplazma hasznaA humán plazmából úgynevezett frakcionálási eljárással különböző fehérjéket lehet előállítani, gyógyszereket gyártani. A legfontosabb termékeket az immunhiányos állapotok, autoimmun betegségek, valamint krónikus gyulladásos neuropátiák kezelésére alkalmazzák. Az immunglobulinok iránt folyamatosan növekszik a globális kereslet.