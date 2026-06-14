Nyolc év alatt csaknem hétmilliárd forint közpénz jutott a Fidesznek kampányoló vajdasági médiacégekhez

Fidesz;kampány;Vajdaság;átvilágítás;

2026-06-14 09:52:00 CEST

Ugyanakkor a Bethlen Gábor Alapkezelő szerint nem politikai alapon osztották a pénzeket.

Csaknem hétmilliárd forint közpénzt kaptak a legnagyobb vajdasági magyar médiumok nyolc év alatt az előző kormánytól – derül ki az RTL Híradó összesítéséből.

A csatorna az adatokat azt követően gyűjtötte össze, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette: megkezdték a külföldre jutó médiatámogatások átvilágítását. A kormány szerint erre azért van szükség, mert a vajdasági magyar sajtó jelentős közpénzből, szinte kizárólag a Fidesz üzeneteit közvetítette.

A támogatások jó része a Bethlen Gábor Alapkezelőtől érkezett, ez a szervezet osztott pénz a korábbi kormány nemzetstratégiai céljaira. Az RTL Híradó a 2018 és 2026 között kiutalt támogatásokat összesítette. Kiderült, hogy

a vajdasági Pannon RTV az elmúlt nyolc évben több mint 4 milliárd 800 millió forinthoz jutott,

a Magyar Szó Lapkiadóhoz 1 milliárd 861 millió forint került,

de a Hét Nap Lapkiadóhoz is jutott csaknem 80 millió forint.

Ez nyolc év alatt csak a Bethlen Gábor Alapkezelőtől összesen 6 milliárd 741 millió forint kiutalását jelenti. A Bethlen Gábor Alapkezelő korábban az RTL Híradóval azt közölte, a pénzeket nem politikai alapon, hanem a jogszabályoknak megfelelően, átláthatóan osztották ki. Ezek szerintük érdemben hozzájárultak a határon túli magyar közösségek és a magyar nemzeti azonosságtudat erősítéséhez.

Miután a Tisza kétharmaddal megnyerte a választást, Magyar Péter az elsők között egyeztetett Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével. A miniszterelnök már ott azt ígérte: tíz évre visszamenőleg kivizsgálják a Magyarországról a vajdasági szervezetekhez érkező közpénzek elköltését.