Föld felett és föld alatt is teljesen megújulhat a Nyugati tér, hozzányúlnak a horroralagúthoz is

Budapest;aluljáró;Nyugati tér;

2026-06-15 05:50:00 CEST

A városvezetés által remélt aranykor nyitánya lehet a megmentett uniós forrásokból megépülő Bajcsy-villamos és az újjászülető Nyugati tér.

Föld felett és föld alatt is teljesen megújulhat a Nyugati tér. A választás előtti elképzelések még „csak” a felszín rendezéséről szóltak. A kormányváltás után azonban vérszemet kapott a fővárosi önkormányzat és engedélyt adott a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) a pesti fonódó villamosprojekt tervezési szerződésében szereplő opciós rész lehívására, így a Nyugati téri aluljáró teljes körű felújítására is elkészülnek a tervek. A Főmterv Zrt-vel kötött tervezési szerződés eredeti nettó 1,9 milliárd forintos teljes vállalási árába egyébként eleve beleszámították az aluljáró-tervezés nettó 189 milliós díját, így ez most nem jelent külön költséget.

A Deák térről induló és a Lehel tér felé tartó Bajcsy-villamos a Nyugati pályaudvarnál keresztezi majd a Nagykörutat. A Bajcsy-Zsilinszky úton még középen haladó, zöld fasorral szegélyezett villamospálya itt kisorol az út két szélére és Nyugati pályaudvar történelmi csarnoka mellett kap megállót. A vonatra átszállók így csak egyszerűen besétálhatnak a pályaudvarra. De a volt Skála- Metró előtti térről is a felszínen kelhetnek át a gyalogosok, mivel itt is létesülne egy zebra, így a kereszteződés mind a négy oldalon körbejárható lesz a felszínen.

A pályaudvar gyönyörűen felújított Eiffel-csarnoka melletti – jelenleg buszpályaudvarként és parkolóként hasznosított teret parkosítanák, a buszokra a villamos mellett kialakított megállókban lehet majd felszállni. A tér felett most átívelő felüljárót teljes egészében elbontják. Ahogy Vitézy Dávid még a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság (KKVB) elnökeként fogalmazott: „már nem az a cél, hogy minél több autót töltsenek át akadálymentesen a Belvárosba, hanem az, hogy minél kevesebb autó menjen be oda”. Ezt a célt szolgálja a Bajcsy-Zsilinszky út pesti fonódó villamoshoz kapcsolódó szakaszának forgalomcsillapítása is.

A jelenlegi kétszer három sávból mindkét oldalon egy-egy sáv marad. Az autók helyére kerül a villamospálya, a mellette elnyúló fasor, illetve az útra vinnék a jelenleg a járdákon haladó biciklisávokat is.

A városvezetés az uniós források megmentésének hírén felbuzdulva most megrendelte a Nyugati tér alatti aluljáró korszerűsítésének terveit is. Bár a Bajcsy-villamostól függetlenül is ideje volt hozzányúlni az egyre lepusztultabbá váló föld alatti térhez. Az aluljáróhoz ugyanis 45 évvel ezelőtti átadása óta nem nyúltak, így műszaki és esztétikai állapota is egyre kritikusabbá vált. A városvezetés célja szerint korszerűsödik a közvilágítás, a közmű infrastruktúra, új tűz- és vészjelző rendszer létesül, megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti és utastájékoztatási rendszerek.

Soproni Tamás VI. kerületi polgármester egyenesen „horroralagútnak” nevezte az aluljárót, amelynek megújítása a Bajza-Bulcsú alagúttal együtt szerepelt a választási kampányígéreteiben. A Bulcsú alagút megújításához elég volt a kerület is, amely szívós munkával összehozta a sokféle érdekelt felet (MÁV, főváros), majd meg is csinálták a felújítást 2022-ben. A Nyugati tér alatti alagút jóval nagyobb falat.

A főváros az időközben közlekedési miniszterré avanzsált Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom hathatós lobbizásának eredményeként, a majdani uniós források reményében, még 2024 őszén döntött a Bajcsy-villamos terveinek megrendeléséről. A tender csaknem egy évig húzódott, de 2025 októberében aláírták a tervezési szerződéseket a Főmterv Zrt-vel. A koncepcionális terveket a Tisza kiütéses győzelmét hozó választás után mutatta be először Vitézy Dávid még a fővárosi bizottsági elnökként, beharangozva, hogy a soron következő bizottsági ülésen tárgyalják a továbbtervezést. Az ominózus bizottsági ülés azonban elmaradt, mivel Magyar Péter felkérte Vitézy Dávidot a közlekedési és beruházási tárca vezetésére. Májusban már együtt mentek az uniós források visszanyerését célzó uniós tárgyalásokra. Június elején két minisztertársával együtt sorolta, hogy mi mindent is készülnek megvalósítani a megmentett 16,4 milliárd eurónyi uniós forrásból.

Csakhogy ehhez előkészített projektekre van szükség, márpedig ebből nem sok akad széles-e vidéken. Kivéve Budapestet, amely az Orbán-kormány büntető politikája okán gyakorlatilag teljesen kimaradt az uniós forrásosztásból. A Bajcsy-villamos terveit is saját – meglehetősen lyukacsos – költségvetésük terhére rendelték be. De most bejöhet a Vitézy által annyira sulykolt számítás: az előkészített projektekre, köztük a budai fonódó II. ütemére és a pesti fonódóra is folyhatnak az uniós források. A budai tervei már elkészültek, a pesti fonódó tervezése az uniós IKOP Plusz program keretében valósul meg. A beruházással olyan villamostengely jönne létre, amely teljesen átszeli a fővárost, átszállás nélküli kapcsolatot biztosítva Kelenföldről és Budafokról akár Káposztásmegyerig és Rákospalotáig.

A csúcsidőben akár 2-3 perces követési idővel közlekedő Bajcsy-villamosok Vitézy Dávid számításai szerint naponta 2500 utasórát takarítanak meg,

ami évente 90 évnyi emberélet megspórolását jelenti az itt közlekedő napi 41-45 ezer embernek.