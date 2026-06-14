A szlovák köztársasági elnök szerint nem vezet jószomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája

szlovák-magyar kapcsolat;Trianon;Benes-dekrétumok;Peter Pellegrini;Magyar Péter;

2026-06-14 18:06:00 CEST

Peter Pellegrini a magyar miniszterelnök június 4-i beszédét bírálta, a jó magyar-szlovák viszonyt akadályozó tényezők között azonban a Beneš-dekrétumokat elfelejtette megemlíteni.

Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgetőműsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a júniusi 4-i trianoni megemlékező beszédében tett kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos - számolt be róla az MTI.

Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a nemzeti összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint „Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.

A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat.

„Nem tartom jó retorikának, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne” - mondta a TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint Peter Pellegrini Magyar Péter korábbi megfogalmazása és Felvidékkel kapcsolatos kijelentései kapcsán. A szlovák államfő úgy folytatta, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására.

Hogy a Fidesz-szövetségesnek számító szlovák vezetéssel alighanem lesznek nézeteltérései a Magyar-kormánynak, az eddig is borítékolható volt, de elsősorban nem emiatt: Peter Pellegrini a szlovák-magyar viszony alakulásával kapcsolatban arról nem beszélt, hogy a második világháború utáni, a magyarok kollektív bűnösségét kimondó Beneš-dekrétumokra hivatkozva a szlovák állam a mai napig határon túli magyarok birtokait kobozza el, mint ahogy arra sem tért ki, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával teljesen összeegyeztethetetlen rendelkezés bírálatát a Robert Fico vezette szociáldemokrata-szélsőjobboldali szlovák kabinet által elfogadott jogszabály fél év börtönbüntetéssel rendeli megtorolni. Ez utóbbi törvényt tavaly decemberben hozta a szlovák kormány, s emlékezetessé vált, hogy a magát egyébként nemzetiként azonosító Orbán-kormány egy időre hallgatásba burkolózott az ügyben és a választási kampányban sem volt hajlandó élesen fellépni a vitatott rendelkezés ellen.

Magyar Péter kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, korábban Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is élesen visszautasította. „Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet. Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke! Az önök és így a mi határaink is világosan ki vannak jelölve az első világháborút követő trianoni béketárgyalásoknak köszönhetően, és megerősítve a második világháború után, amikor mellesleg Magyarország a legyőzöttek oldalán állt” - közölte Juraj Blanár, hozzátéve, visszautasítja a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását.

Az említett beszédben Magyar Péter egyébként arról is szólt, hogy jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, az utóbbi években azonban ez nem volt mindig így, megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségeseinkkel, a visegrádi négyekkel (V4) is.