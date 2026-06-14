A szlovák köztársasági elnök szerint nem vezet jószomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája

Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgetőműsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a júniusi 4-i trianoni megemlékező beszédében tett kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos - számolt be róla az MTI.
Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a nemzeti összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint „Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.
A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat.
„Nem tartom jó retorikának, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne” - mondta a TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint Peter Pellegrini Magyar Péter korábbi megfogalmazása és Felvidékkel kapcsolatos kijelentései kapcsán. A szlovák államfő úgy folytatta, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására.Beneš-dekrétumok: Magyar Péter válaszolt a nyílt levelét bíráló szlovák államfőnek„Megmondom nyíltan: sértés számomra” – Reagált Magyar Péter nyílt levelére a szlovák államfő
Hogy a Fidesz-szövetségesnek számító szlovák vezetéssel alighanem lesznek nézeteltérései a Magyar-kormánynak, az eddig is borítékolható volt, de elsősorban nem emiatt: Peter Pellegrini a szlovák-magyar viszony alakulásával kapcsolatban arról nem beszélt, hogy a második világháború utáni, a magyarok kollektív bűnösségét kimondó Beneš-dekrétumokra hivatkozva a szlovák állam a mai napig határon túli magyarok birtokait kobozza el, mint ahogy arra sem tért ki, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával teljesen összeegyeztethetetlen rendelkezés bírálatát a Robert Fico vezette szociáldemokrata-szélsőjobboldali szlovák kabinet által elfogadott jogszabály fél év börtönbüntetéssel rendeli megtorolni. Ez utóbbi törvényt tavaly decemberben hozta a szlovák kormány, s emlékezetessé vált, hogy a magát egyébként nemzetiként azonosító Orbán-kormány egy időre hallgatásba burkolózott az ügyben és a választási kampányban sem volt hajlandó élesen fellépni a vitatott rendelkezés ellen.A szlovákok oroszpártiak, és ennek semmi köze a putyini propagandához
Magyar Péter kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, korábban Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is élesen visszautasította. „Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet. Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke! Az önök és így a mi határaink is világosan ki vannak jelölve az első világháborút követő trianoni béketárgyalásoknak köszönhetően, és megerősítve a második világháború után, amikor mellesleg Magyarország a legyőzöttek oldalán állt” - közölte Juraj Blanár, hozzátéve, visszautasítja a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását.„Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke!” – Magyar Péter szavait bírálta a szlovák külügyminiszter
Az említett beszédben Magyar Péter egyébként arról is szólt, hogy jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, az utóbbi években azonban ez nem volt mindig így, megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségeseinkkel, a visegrádi négyekkel (V4) is.Beneš-dekrétumok: Magyar Péter jelezte Robert Ficónak, hogy akkor tárgyal vele bármiről, ha hatályon kívül helyezte a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Robert Fico telefonon beszélt Magyar Péterrel, úgy tűnik, a Beneš-dekrétumok miatt lesz konfliktus közöttükA Tisza párt kezdeményezésére az Európai Parlament újra napirendre vette a Beneš-dekrétumok ügyétMagyar Péter: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát