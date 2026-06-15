Megszólalt a Mediaworks a leépítésekkel kapcsolatos hírekről

leépítés;elbocsátások;Mediaworks;Mediaworks Hungary Zrt.;

2026-06-15 11:04:00 CEST

Korábbi információk szerint közel 200 embert küldhet el azonnali hatállyal a Fidesz fennhatósága alatt működő propagandakonglomerátum. Hétfőn közleményben elismerték, hogy „létszámot érintő változások” jönnek a lapkiadó vállalatnál.

A Mediaworks „modernizációs célú szervezeti és portfólió-átalakítást hajt végre, amely a működési struktúra megújítása mellett létszámot érintő változásokkal is jár” – áll a lapkiadó vállalat hétfői közleményében, számol be a Telex.

A leépítésekkel kapcsolatban pontos számot nem írtak, mindössze annyit, a munkavállalókat érintő döntésekről elsőként az érintetteket tájékoztatják. „A médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult: megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönségek ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várják el a tartalmakat” – magyarázza a közlemény.

Az elmúlt években jelentős digitális fejlesztéseket hajtottak végre, most pedig a cég „ennek a fejlődési folyamatnak a következő szakaszába lép, működésének középpontjába a közönségigények még pontosabb megértését és kiszolgálását helyezi”.

Az átalakítás célja, hogy a Mediaworks „hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez”. A vállalat a továbbiakban „erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönségek elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja”.

Mint arról a HVG értesülése alapján lapunk is beszámolt, közel 200 embert bocsáthat el azonnali hatállyal a Mediaworks a hét elején, és jelentősen átalakíthatja a működését. A portál még múlt pénteken írt arról, hogy a Magyar Nemzetet hetilappá alakíthatják, miközben a Fidesz fennhatósága alatt működő propagandakonglomerátum több kiadványának helyzete is bizonytalanná vált, a Bors kiadása például végleg megszűnhet.

A leépítés a kiadó dolgozóinak csaknem 10 százalékát érintené, az érintetteknek múlt pénteken szóltak, hogy hétfőn mindenképpen menjenek be a munkahelyükre, de hivatalos részleteket nem közöltek velük. A kiadóhoz tartozó Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely megerősítette, hogy hétfőn, kedden és szerdán megbeszélések lesznek a cégnél, de ennél többet ő sem árult el.