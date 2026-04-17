Népszabadság - A Posta alvállalkozója úgy tájékoztat: megszűnt a lap

Miközben a Mediaworks még hétfő reggel is azt írta, hogy tovább egyeztet a Népszabadsággal, kiderült: a lap előfizetői kaptak egy levelet a Posta alvállalkozójától arról, hogy megszűnt a napilap. Ne maradjon napi sajtó nélkül - áll a levélben, amelyben felajánlják segítségüket új előfizetés indításával kapcsolatban. A nol.hu-n található sajtóközleményben sincs szó megszűnésről, ott azt írták: a Népszabadság kiadása valamennyi formájában (beleértve a nyomtatott és az on-line kiadást is) a mai nappal, az új koncepció kialakításáig illetve megvalósításáig, felfüggesztésre kerül.