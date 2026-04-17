A volt népszabadságosok szerint korábbi információik, cikkeik, digitális tartalmaik a kulturális örökség részét képezik.
A több tucatnyi nyomtatott és online lapot birtokló médiavállalatnak közleményben kell bocsánatot kérnie a Tisza Párt elnökének személyiségi jogát sértő kijelentésekért és az illusztrációkért.
A kormánypárti médiaholding azt akarja, mondják fel a médiaigazgatási feladatok ellátására kötött közigazgatási szerződést.
A Momentum EP-képviselőjének elmondása szerint a kormánypárti propagandaportál olyan helyre tette ki a bocsánatkérést, amely csak a böngésző képernyőjének 25%-ra történő kicsinyítésével fért rá a nyitóképernyőre.
A bíróság döntött, a tavalyi parlamenti választás előtt nem volt a kormánypárti sajtó által az ellenzékhez kötött egymilliós sms-kampány, de adathalászat és bérkommentelés sem.
Marad a KESMA-nál a szolgáltató, de néhány lényeges változás azért lesz.
A kormánypárti Mediaworkshöz tartozó lap jogsértése után a kiadónak összesen 250 ezer forintot kell fizetni, és egy hétig közzétennie, hogy miért.
Megdöbbentő, de a kormánylap már megint hazudott.
A Mediaworks nyomtatja a FehérVár Magazint, talán természetes, hogy ők nyerték meg a helyi médiacentrum hirdetési közbeszerzését is.
A Magyar Idők Kiadó Kft. 2016-os éves beszámolójához a minap leadott kiegészítő mellékletben a céltartalék fejezetben az szerepel, hogy a kiadó jelenlegi 100 százalékos tulajdonosa, Liszkay Gábor el fogja adni a céget a Mediaworks Zrt.-nek – tudta meg a hvg.hu.
Nem hagyják magukat a Fejér Megyei Hírlaptól elbocsájtott újságírók, új megyei hírportált hoztak létre a veszprémi Veszprém Kukac mintájára, amelyet szintén korábbi Pannon Lapok alkalmazottak készítenek. Klecska Ernő, a Fehérvár Kukac főszerkesztője szerint a "kukacból" brand épülhet a Magyar Idők tartalmait közlő Mediaworks-portálok alternatívájára. Az "ellenállóknak" hatalmas túlerővel kell szembenézniük, hiszen a Fidesz-közeli kiadó birtokolja a legtöbb megyei napilapot.
A kiadó döntése értelmében a nol.hu - tekintettel sajtótörténeti értékére - a továbbiakban ingyenes, bárki számára hozzáférhető archívumként üzemel majd - közölte a Mediaworks.
A körülbelül 80 népszabadságos munkatárs közül körülbelül 10 kollégánkat a magán e-mail címükre kiküldött levélben arról értesítette a cég, a Mediaworks Hungary Zrt., hogy visszavonja a felfüggesztésüket. (Egészen pontosan megszünteti a munkavégzési kötelezettség alól történő felmentésüket.) - olvasható a Népszabi Szerkesztőség facebook oldalán.
Miközben a Mediaworks még hétfő reggel is azt írta, hogy tovább egyeztet a Népszabadsággal, kiderült: a lap előfizetői kaptak egy levelet a Posta alvállalkozójától arról, hogy megszűnt a napilap. Ne maradjon napi sajtó nélkül - áll a levélben, amelyben felajánlják segítségüket új előfizetés indításával kapcsolatban. A nol.hu-n található sajtóközleményben sincs szó megszűnésről, ott azt írták: a Népszabadság kiadása valamennyi formájában (beleértve a nyomtatott és az on-line kiadást is) a mai nappal, az új koncepció kialakításáig illetve megvalósításáig, felfüggesztésre kerül.
A Mediaworks Hungary Zrt. megvásárolta a Pannon Lapok Társasága Kft.-t (PLT) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyével - tájékoztatott a Mediawoks pénteken.
Cáfolta a Mediaworks Hungary Zrt. azt a piaci értesülést, amely szerint a cég megválik a Nemzeti Sporttól, és a lap a Magyar Időkhöz - esetleg Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó vagy Andy Vajna kormánybiztos érdekeltségeihez - kerül át.