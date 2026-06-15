Az Egyesült Királyságban is betiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak

Anglia;betiltás;Egyesült Királyság;közösségi média;

2026-06-15 11:45:00 CEST

„A közösségi média boldogtalanná teszi a gyerekeket, emellett megkönnyíti az iskolai zaklatók számára, hogy bántalmazzák és megalázzák őket, sőt, akár káros hatással is lehet a mentális egészségükre” – mondta Keir Starmer brit miniszterelnök, miközben ismertette a tervezetet, amely még az úttörő ausztráliai szabályozásnál is szigorúbb intézkedéseket tartalmaz.

Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be 16. életévét.

Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90 százaléka támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségimédia-felületek használatához. A felmérés résztvevőinek 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.

A Guardian cikke szerint a tervezet magában foglalja az összes főbb közösségi platform betiltását, valamint külön korlátozásokat az olyan online termékekre, mint a játékalkalmazások, többek között az idegenekkel való csevegés lehetőségének eltávolítását. „A közösségi média boldogtalanná teszi a gyerekeket, emellett megkönnyíti az iskolai zaklatók számára, hogy bántalmazzák és megalázzák őket, sőt, akár káros hatással is lehet a mentális egészségükre” – mondta Starmer, miközben ismertette a tervezetet, amely még az ausztráliai szabályozásnál is szigorúbb intézkedéseket tartalmaz.

Ausztráliában 2025. december 10-től a világon elsőként betiltották a 16 éves kor alattiak közösségi média használatát. A korosztály meglévő felhasználói fiókjait felfüggesztették és innentől, amíg be nem tölti a 16 éves kort, az országban senki nem regisztrálhat az olyan közösségi oldalakon, mint a Facebook, az Instagram, a Snapchat, a Threads, a TikTok, az X, a YouTube, a Reddit vagy a Twitch. Az ausztráliai tiltás bevezetése után az Egyesült Királyság, Dánia, Franciaország és Spanyolország is közölte, hogy hasonló intézkedéseket fontolgatnak. A maga nemében példátlan korlátozást egyébként egy felmérés szerint a magyarok többsége támogatná.