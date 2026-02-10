A magyarok többsége támogatná, hogy a 16 év alattiaknak tiltsák meg a közösségi oldalak használatát

felmérés;közvélemény-kutatás;közösségi média;IDEA;Idea Intézet;

2026-02-10 11:40:00 CET

Az IDEA Intézet friss felmérése szerint csupán a megkérdezettek 22 százaléka ellenezne egy ilyen szabályozást, a Fidesz-KDNP szavazóinak háromnegyede támogatná.

A magyarok többsége támogatná, hogy a 16 év alatti fiataloknak tiltsák meg a közösségi oldalak használatát – derül ki az IDEA Intézet január legelején elvégzett, lapunkhoz eljuttatott közvélemény-kutatásából.

Ausztráliában 2025. december 10-től betiltották a 16 éves kor alattiak közösségi média- használatát. A korosztály meglévő felhasználói fiókjait felfüggesztették és innentől, amíg be nem tölti a 16 éves kort, az országban senki nem regisztrálhat az olyan közösségi oldalakon, mint a Facebook, az Instagram, a Snapchat, a Threads, a TikTok, az X, a YouTube, a Reddit, a Kick, vagy a Twitch. A maga nemében példátlan korlátozás visszhangot váltott ki Magyarországon is, amit jól mutat, hogy az év elejére a felnőtt népesség kétharmada hallott valamit az ausztrál intézkedésről.

A megkérdezettek 55 százaléka támogatná, ha Magyarországon is hasonló korlátozást vezetnének be a fiatalok közösségi oldal használatára vonatkozóan, és csak 22 százaléknak lenne ellenére egy ilyen szabályozás.

A támogatottsági arányok csak kisebb eltéréseket mutatnak a megszokott demográfiai kategóriák szerint – a nők, a fiatalok és az iskolázottabbak körében népszerűbb lenne egy kicsit a szigorítás –, a társadalom mégsem mutatkozik teljesen egységesnek a kérdés megítélésében. Miközben a Fidesz-KDNP szavazóinak háromnegyede követné az ausztrál példát és itthon is megtiltaná a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, addig más pártok szavazói között nem alkotnak többséget a hasonlóan gondolkodók.

Az IDEA Intézet kutatása a 16 évesek közösségi oldal használatának korlátozásán túl azt is vizsgálta az év elején, hogy a magyar társadalomban mekkora támogatottsága lenne annak, ha az internetes pornóoldalakat csak személyazonosítás mellett lehetne felkeresni. Mindkét szabályozással kapcsolatban elmondható, hogy a rendelkezések bevezetésének támogatói jóval többen vannak, mint az ellenzői: csak a felnőttek bő egynegyede utasítaná el mindkét internetes korlátozást, a népesség 40 százaléka viszont mindkét szigorítást támogatni tudná.

„Egyértelmű, hogy a nők sokkal inkább támogatnák a közösségi oldalak és a pornóoldalak használatának korlátozásait, mint a férfiak. De általában jellemző, hogy a társadalom többsége, politikai preferenciáktól nagyrészt függetlenül, vagy az egyik, vagy a másik internetes korlátozás bevezetésével egyet tudna érteni” – írta elemzésében az IDEA. Megjegyezték, meglepő módon csak a Mi Hazánk szavazói mutatkoznak a társadalom többségénél lényegesen „liberálisabbnak" ebből a szempontból, a párt szimpatizánsainak fele ugyanis egyaránt elutasítaná a 16 év alattiak közösségimédia-fogyasztásának korlátozását és a pornóoldalak látogatásának szigorúbb szabályozását is.

Az országosan reprezentatív felmérés adatait 2025. december 31. és 2026. január 6-a között vették fel online kitölthető kérdőív segítségével, a minta 1500 fő volt.