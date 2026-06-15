Kilenc embert öltek meg Ukrajnában az orosz légicsapások

Ukrajna;háború;légicsapás;orosz megszállás;

2026-06-15 08:51:00 CEST

Jelentős károk keletkeztek a Pecserszka Lavra kolostorhoz tartozó XI. századi Nagyboldogasszony-székesegyházban is.

Kilenc ember meghalt, több másik megsérült az Ukrajnát ért orosz csapásokban, amelyekben Kijev egyik fontos vallási emléke is kigyulladt – írja a BBC ukrán tisztviselők közlései alapján.

A kijevi támadásokban négyen haltak meg, Harkivban pedig öt mentő vesztette életét, miközben egy orosz csapás után keletkezett tüzet próbáltak eloltani. A 11. századi Nagyboldogasszony-székesegyház jelentősen megrongálódott; Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a támadást „népünk és örökségünk elleni brutális támadásnak” nevezte.

Közben a Moszkvától délre fekvő Tulában ukrán dróntámadásban három ember meghalt és hárman megsebesültek, köztük egy egyéves gyerek.

Kijevben drón- és rakétacsapások miatt épületek és autók gyulladtak ki, és több mint 140 ezer ember maradt áram nélkül - mondta Vitalij Klicsko kijevi polgármester. A kijevi támadások több lakóépületet értek, legalább 23 ember megsebesült, Harkivban további öt sérültről számoltak be. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en azt írta, Ukrajna sürgősen elindítja a vonatkozó eljárásokat az UNESCO-nál, valamint több más nemzetközi szervezetnél, és azonnali, megfelelő választ követel az általa „állami barbárságnak” nevezett támadásra.

Lengyelország megelőző intézkedésként vadászgépeket riasztott, és készültségbe helyezte a földi légvédelmi rendszereit a Kijevet ért orosz csapások után. A támadások a héten Franciaországban tartandó G7-találkozó előtt történtek, ahol az ukrajnai háború is napirenden van. Vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a háború lezárását célzó erőfeszítésekről.