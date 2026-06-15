Magyar Péter megszólalt a Mediaworks leépítésekkel kapcsolatos közleménye után

leépítés;elbocsátások;Mediaworks;Mediaworks Hungary Zrt.;Magyar Péter;

2026-06-15 14:06:00 CEST

„Az orbáni propaganda pillanatok alatt összedől, amint megszűnik az állami támogatása” – fogalmazott a miniszterelnök.

„Ahogy a választás előtt megjósoltam, az orbáni propaganda pillanatok alatt összedől, amint megszűnik az állami támogatása. És lám, így is lett. Egy hazug világ szilánkokra tört” – közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök ezzel vélhetően a Mediaworks mai közleményére reagált. A Fidesz fennhatósága alatt működő propagandakonglomerátum ugyanis ebben elismerte, hogy „létszámot érintő változások” jönnek a lapkiadó vállalatuknál. A leépítésekkel kapcsolatban pontos számot nem írtak, mindössze annyit, a munkavállalókat érintő döntésekről elsőként az érintetteket tájékoztatják.

Mint arról a HVG értesülése alapján lapunk is beszámolt, csaknem 200 embert bocsáthat el azonnali hatállyal a Mediaworks a hét elején, és jelentősen átalakíthatja a működését. A portál még múlt pénteken írt arról, hogy a Magyar Nemzetet hetilappá alakíthatják, miközben a Fidesz fennhatósága alatt működő propagandakonglomerátum több kiadványának helyzete is bizonytalanná vált, a Bors kiadása például végleg megszűnhet.

A leépítés az értesülés szerint a kiadó dolgozóinak csaknem 10 százalékát érintené, az érintetteknek múlt pénteken szóltak, hogy hétfőn mindenképpen menjenek be a munkahelyükre, de hivatalos részleteket nem közöltek velük. A kiadóhoz tartozó Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely megerősítette, hogy hétfőn, kedden és szerdán megbeszélések lesznek a cégnél, de ennél többet ő sem árult el.