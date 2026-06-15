Felfüggesztett börtönre ítélték azt a karateedzőt, aki felrúgott egy hétéves kisfiút a Szolnoki Kalandparkban

felfüggesztett börtönbüntetés;gyermekbántalmazás;karateedző;

2026-06-15 15:43:00 CEST

Az ítélet egyelőre nem jogerős, de még nem biztos, hogy akár a vád, akár a védelem ad-e be fellebbezést.

A Szolnoki Járásbíróság 1 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán. A döntés nem jogerős.

Agócs Tibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt ítélték el, a bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése bűntett nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották mindennemű karatetevékenységtől mint foglalkozástól, különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték.

A vádlott a börtönbüntetésből annak végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A döntés nem jogerős, az ügyész, Agócs Tibor és a védője is három munkanap gondolkodási időt kért.

Tavaly nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy hétéves gyerek lábait, olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. A bántalmazó férfi ezt követően elsétált. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karateszövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből. Díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább.

A karateedző a bíróság előtt kezdetben tagadta bűnösségét, később azonban több oldalnyi nyomtatott papírról, hosszan felolvasva vallomását, elismerte, hogy hibázott, bocsánatot kért, s azt mondta, sajnálja a történteket, egyben azt is megígérte, hogy átvállalja a gyermek orvosi- illetve pszichológiai kezelésének költségeit. Az édesanya elmondása szerint kisfiának maradandó lelki sérülést okozott az edző brutalitása, és a szülőktől úgy tudja, több gyerekkel is erőszakosan bánt.