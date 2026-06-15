Nyomozás indult az Orbán-kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Orbán-kormány;nyomozás;hűtlen kezelés;hűtlen kezelés gyanúja;játékmotor;Balásy Gyula;

2026-06-15 15:27:00 CEST

Összesen 12 ezer bölcsődei játékmotort vettek Balásy Gyula cégeitől háromszoros áron, darabonként 16-15 ezer forintért.

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében – közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter múlt hét kedden jelentette be, hogy feljelentést tett tárcájának elődje, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által „háromszoros áron vásárolt” játékmotorok ügyében.

Ahogy a minisztérium közleményében emlékeztetett, a KIM 2025-ben a Családbarát Magyarországért országos programsorozat kommunikációs kampányának keretében 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott le megrendelést Balásy Gyula cégének.

A bekért adatok alapján a jellemzően bölcsődékben használt kisebb motorokat 16 470 forintos, a nagyobbakat 14 940 forintos darabáron adták el a minisztériumnak. Ezek valós piaci ára azonban darabonként 5-6 ezer forint között mozog.

Kátai-Németh Vilmos miniszter az ügy kapcsán múlt kedden bekérette a KIM Családügyi Főosztályának beszerzésben részt vett szereplőit és a szerződéseket. Ennek során kiderült, hogy a főosztály tavaly július 2-án 239 millió forint értékben adott le megrendelést a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek kismotorok gyártására és raktározására.

A tárca álláspontja szerint ezzel a magatartással a minisztérium képviseletében eljáró személy(ek) megszegték vagyonkezelői kötelességüket, és a minisztériumnak a túlárazás mértékével arányban álló vagyoni hátrányt okoztak. A BRFK közlése szerint egyelőre gyanúsítotti kihallgatás nem történt az ügyben.