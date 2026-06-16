Szaúd-Arábia pontot szerzett a kétszeres győztes Uruguay ellen

labdarúgás;Szaúd-Arábia;Uruguay;futball-vb 2026;

2026-06-16 06:06:00 CEST

A kétszeres győztes uruguayi válogatott 1-1-es döntetlent játszott Szaúd-Arábiával hétfőn a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság H csoportjában.

A hetedik tornáján induló szaúdi együttes csak egyszer nyerte meg nyitómérkőzését, négy éve a későbbi győztes argentinokat győzte le.

Marcelo Bielsa, az uruguayi válogatott argentin szövetségi kapitánya a harmadik világbajnokságán harmadik csapatával vesz részt, 2002-ben Argentínát, 2010-ben pedig Chilét irányította.

Világbajnokság, H csoport, 1. forduló:

Szaúd-Arábia - Uruguay 1-1 (1-0)

Miami, Hard Rock Stadion, 62 764 néző, v.: Mariani (olasz)

gólszerzők: Al-Amri (41.), illetve M. Araújo (80.)

sárga lap: Al-Amri (44.)

Szaúd-Arábia:

Al-Ovaisz - Abdulhamid (Ladzsami, 93.), Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi (Al-Hamdan, 93.) - Al-Samat (Busal, 81.), Kanno, Al-Haibari, Sz. Al-Davszari - Al-Dzsuvajr (N. Al-Davszari, 63.), Al-Buraikan (Al-Hedzsi, 93.)

Uruguay:

Muslera - Varela, Cáceres, Olivera, Vina (Sanabria, a szünetben) - Valverde, Ugarte (De la Cruz, 72.), Bentancur, M. Araújo (B. Rodríguez, 82.) - Vinas (Aguirre, 90.), Núnez (Canobbio, a szünetben)

Az esélyesebbnek tartott uruguayi csapat kezdeményezőbben futballozott ugyan, de helyzetekig nem jutott. Amikor viszont a szaúdi kapus, Mohammed al-Ovaisz hatalmasakat védett, a játékvezető rendre jelezte, hogy az uruguayi lehetőségek előtt már szabálytalanságok történtek. Közben a háromszoros Ázsia-bajnok a kezdeti óvatoskodás után elkezdett támadni, s bár Fernando Muslera is megmutatta, mit tud a kapuban, a 41. percben már a negyvenedik életévét a mérkőzés napján betöltő kapus sem segíthetett. Jobb oldali szöglet után Mohamed Kanno fejesénél a labda kipattant a kapusról, az érkező Abdulelah al-Amri pedig két méterről a kapu közepébe lőtt. Uruguay a 44. percben került először szabályosan helyzetbe, de Federico Vinas fejesénél Al-Ovaisz magabiztosan fogta meg a labdát.

A második játékrész egyből uruguayi helyzettel kezdődött, de a szaúdi kapus Vinas újabb fejesénél is hárított, sőt a 60. percben is, amikor Manuel Ugarte 22 méteres lapos lövésénél ujjheggyel még beleért a labdába, ami a jobb kapufa tövéről pattant oldalra. Állandósult a dél-amerikaiak nyomása, míg a szaúdiak egyre gyakrabban próbálták lassítani a játékot, s már csak elvétve jutottak el az ellenfél kapujáig. Nem is húzták ki a mérkőzés végéig, ugyanis Maximiliano Araújo a 80. percben egyenlített. A kétszeres világbajnok a hajrában még jobban fokozta a nyomást, már 28 kapura lövésnél tartott, ebből tízszer el is találta, de a mezőny legjobbja, Al-Ovaisz minden próbálkozást hárított, így pontosztozkodással zárult a találkozó.