Jön az Országgyűlés rendkívüli ülése, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges javaslat is téma lesz

Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik kedden az Országgyűlés, amely megvitatja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 9 órakor kezdődik az ötvenhatos vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki, újratemetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt.
A megemlékezés után elhangzanak a napirend előtti felszólalások.
Miután a parlament tavaszi ülésszaka hétfőn véget ért,
a kormány kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását öt előterjesztés megtárgyalására.
A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban – indokolt a kabinet. A keddi ülés így rendkívüli ülés lesz.Jön a rendkívüli ülés, hogy senki ne ússza meg többé a hamis vagyonnyilatkozatát
A kormány által tárgyalni javasolt, az uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások egyebek mellett
szigorítja a vagyonnyilatkozat-tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat,
ezzel összefüggésben bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit,
rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről,
és módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében.
A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.A Tisza-kormány benyújtotta az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot
Napirenden szerepel az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítása, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi.
A parlament megvitatja a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt nemzetközi szerződés az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.
Tárgyalja a Ház a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza Párt két képviselője által benyújtott javaslatot, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.
A kormány napirendre javasolja venni a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítást is.Lannert Judit szerint a visszajelzés kultúráját alakítják ki a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere helyett