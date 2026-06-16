Vitézy Dávid minisztériuma közbelépett, ugrott Tiborcz-cégek 1,2 milliárdos MÁV-szerződése

MÁV;közbeszerzés;Vitézy Dávid;Tiborcz István;vonatpótló buszok;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;

2026-06-16 06:46:00 CEST

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megtiltotta a MÁV-nak a 2027-es éven túli hosszú távú kötelezettségvállalást.

Tiborcz István érdekeltségének, a Pannon Busz-Rent Kft.-nek, illetve partnerének, az INFINITOURS Kft.-nek már csak a szerződést kellett volna aláírnia a MÁV-val, de a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium közbelépett – írja az Átlátszó.

A portál felidézi, az állami cég „különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítási szolgáltatásra”, vagyis vonatpótló buszok biztosítására írt ki közbeszerzési eljárást a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) részére februárban. A tenderre a B Euro Car Kft. és a MOLTEAM Műszaki Tervező, Oktató és Szolgáltató Kft. is jelentkezett, de mindkét cég ajánlatát érvénytelennek nyilvánították. Az 1,2 milliárdos keretszerződést (amiből 910 millióra vállalnak lehívási kötelezettséget) azonban továbbra sem írták alá a nyertes párossal, az EKR-be június 12-én feltöltött újabb bírálati összegzés szerint ugyanis a közbeszerzési eljárás mégsem lett eredményes. Az indokolás szerint ennek az az oka: a vasúti személyszállítási közszolgáltatások megrendelője,

a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium 2026. június 11-én megtiltotta, hogy a MÁV „vasúti személyszállítási szolgáltatást helyettesítő közúti személyszállítási szolgáltatás keretében hosszú távú, azaz 2027. évre tervezett vágányzárakon túli időszakra vonatkozó kötelezettségvállalást” tegyen.

Emiatt a MÁV/GYSEV Zrt. az érintett közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben előírt kötelezettségek teljesítését nem tudja a szerződésben foglaltak szerint vállalni, és – mivel a minisztérium döntésére nem képes hatást gyakorolni – az eljárást eredménytelenül kell lezárnia.

Mint írják, a minisztérium elrendelő levelében foglaltak alapján az ajánlatkérő (azaz a MÁV) „beszerzési igénye a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében ellátandó feladat tekintetében megszűnt, amelyből következően – figyelemmel a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglalt közpénzek felelős és hatékony felhasználásának elvére is – Ajánlatkérő a szerződés megkötésére, teljesítésére képtelenné vált.”

Az új bírálati összegzésben az is szerepel – bár jelentősége így már nincs sok –, hogy a B Euro Car Kft. előzetes vitarendezési kérelmet adott be, amelynek a MÁV helyt adott, és mégis érvényessé nyilvánították az ajánlatát.

A portál kiemeli, a Pannon Busz-Rent Kft. és az INFINITOURS Kft. újra befutó lehet, ha majd új tendert írnak ki vonatpótló buszokra. A cégek ugyanis korábban számos állami megbízást nyertek, miután rendelkeznek azzal a buszállománnyal, amely a feladatra alkalmassá teszi őket.

A Pannon Busz-Rent Kft. tulajdonosa 2025 óta Kölbl Zoltán mellett a Waberer’s International Nyrt., amelynek többségi tulajdonosa Orbán Viktor veje, Tiborcz István és az ő érdekeltségei.