Az új-zélandi Eli Just duplája csak döntetlent ért

Irán;labdarúgás;Új-Zéland;futball-vb 2026;

2026-06-16 06:06:00 CEST

Az új-zélandi válogatott Eli Just duplájával kétszer is vezetett, végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal kedden a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjában.

A második félidő közepén pályára lépett Ehszan Hadzsszafi, aki így 147. mérkőzését játszotta az iráni válogatottban, s csak két összecsapás hiányzik neki, hogy beérje a rangsorban vezető Dzsavád Nekunámot, de a következő fordulóban utolérheti Ali Dájit.

Az új-zélandi csapat harmadik világbajnokságán szerepel, de az eddigi hét mérkőzésén még egyszer sem nyert, három vereség mellett négy döntetlen a mérlege.

Világbajnokság, G csoport, 1. forduló:

Irán - Új-Zéland 2-2 (1-1)

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 108 néző, v.: C. A. Ramos (mexikói)

gólszerzők: Rezajan (32.), Mohebi (64.), illetve Just (7., 55.)

sárga lap: Hadzsszafi (89.)

Irán:

Bejranvand - Rezajan, Halilzadeh, Nemati, Mohammadi - Mohebi, Goddosz (Hadzsszafi, 65.), Ezatolahi, Juszefi (Gajedi, a szünetben) - Moganlu (Alipur, 53.), Taremi (Hosszeinzadeh, 80.)

Új-Zéland:

Crocombe - Payne (Elliot, 78.), Surman, Boxall, Cacace (Old, 68.) - Bell, Stamenic (Bindon, 92.) - McCowatt (Thomas, 68.), Singh (Randall, 92.), Just - Wood

A világranglistán lényegesen előrébb (20. hely) lévő Irán kezdett bátrabban, a hetedik percben mégis Új-Zéland (85.) jutott előnyhöz, miután Chris Wood passzolta a labdát Eli Justnak, aki tíz méterről bombázott a léc alá. A háromszoros Ázsia-bajnok irániak lényegében csak a játékrész közepén kerültek igazán közel az ellenfél kapujához, de Mehdi Taremi 18 méteres lövése után a labda a bal kapufáról vágódott vissza a mezőnybe. Aztán a harmadik világbajnokságán pályára lépő Ramin Rezajan a 32. percben egyenlített, és a szünetig hátralévő időben is az irániak akarata érvényesült, de csak egy lesgólt értek el az első félidő ráadásában.

Hasonlóan indult a második játékrész, vagyis az irániak támadtak, Új-Zéland pedig megint vezetést szerzett. Just kényszerítőzött Wooddal a tizenhatos előterében, a visszakapott labdát pedig a Motherwell támadója jobbról, nyolc méterről emelte a kapu közepébe. Ezúttal nem kellett majd' fél órát várni az egyenlítésre, mert a 64. percben Rezajan jobb oldali beadása után Mohammad Mohebi fejesénél a labda a jobb kapufáról a hálóba pattant. A döntetlennel kisebb esélyt szalasztott el mindkét csapat, mivel a csoport rangadója, a Belgium-Egyiptom összecsapás is pontosztozkodással ért véget.