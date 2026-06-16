Hadházy Ákos újabb feljelentésére ismét elrendelték a nyomozást a Volvo-perben

Pécs;per;Bánki Erik;Volvo buszok;Tüke Busz;

2026-06-16 09:45:00 CEST

A perről lapunk is rendszeresen beszámolt. Április 8-án írtunk arról, hogy öt év börtönre ítélték a pécsi Volvo-perként elhíresült büntetőügy vádlottjait. A Pécsnek 887 milliós kárt okozó ügylet igazi elkövetői ellen viszont soha nem indult eljárás.

Kicsi, de fontos lépés az “úton a börtönbe”: az újabb feljelentésem után végül elrendelték az újabb nyomozást a Bánki Erik volt fideszes képviselőt masszívan érintő pécsi Volvo-ügyben. Azaz a Volvo csalás eddig elszabotált, legfontosabb, valódi elkövetőket firtató kérdéseiben - írja közösségi oldalán Hadházy Ákos.

A korábbi országgyűlési képviselő szerint az ügyészség eddig ugyanis “csak azt nem vizsgálta, hogy hova tűnt a lopott pénz, így pl milyen alapon utalt a harmadrendű vádlott 50 milliót egy thaiföldi bankszámláról Bánki Erik cégébe…”

A politikus azt írja, Polték egy (korrupt? megalkuvó?) kaposvári bíró segítségével először majdnem elsikálták az ügyet, de aztán tisztességes pécsi és szekszárdi bírók megváltoztatták és keményen szétszedték az elsőfokú ítéletet.

A perről lapunk is rendszeresen beszámolt. Április 8-án írtunk arról, hogy öt év börtönre ítélték a pécsi Volvo-perként elhíresült büntetőügy vádlottjait. A Pécsnek 887 milliós kárt okozó ügylet igazi elkövetői ellen viszont soha nem indult eljárás.

Hadházy szerint Bánki Eriket és Csízi Pétert nem tudták börtönbe küldeni, mert Polték nem emeltek vádat. Az ítéletekben azonban részletesen leírták, hogy milyen nyilvánvaló tényeket mulasztott el vizsgálni az ügyészség.

Így nekem csak annyi dolgom volt, hogy az ítélet indoklását csatoljam az új feljelentésben.

A volt képviselő felidézi, hogy volt egy kis ping-pongozás az aktákkal, mert a baranyai ügyészség először a Központi Nyomozó Főügyészségre utalta a feljelentést, azonban ők visszadobták azzal, hogy az ügy főszereplője már nem képviselő, így nem ők az illetékesek. Ezután a baranyai ügyészség a baranyai rendőrséget bízta meg az ügy elbírálásával.