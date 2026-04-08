Volvo-per: hiába fogta be a fülét, rács mögé kísérték a volt konzult, az igazi elkövetők ellen soha nem indult eljárás

2026-04-08 19:22:00 CEST

Öt év börtönre ítélték a pécsi Volvo-perként elhíresült büntetőügy vádlottjait. A Pécsnek 887 milliós kárt okozó ügylet igazi elkövetői ellen viszont soha nem indult eljárás, hiszen aligha kérdéses, hogy a buszvásárlás szálai fideszes politikusok érdekszférájába vezetnek.

A Volvo-per előzménye 2015 tavaszára nyúlik vissza, akkor vásárolt a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Zrt. 115 használt Volvo buszt a holland Bus and Coach cégtől 3,32 milliárd forintért. Utóbb kiderült, hogy a járműparkot korábban, a Volvo hollandiai kereskedése 2,46 milliárdért kínálta a Tükének, s így a Bus and Coach belépése és durva árdrágítása 887 millió forint kárt okozott a városnak. Első fokon a Szekszárdi Törvényszék gazdasági csalásért és pénzmosásért a Bus and Coach tulajdonosát, Siebe Pellt, és az ügyben úgymond közvetítői szerepet játszó, magyar-holland állampolgárságú Csengő Andrást 5-5 év szabadságvesztésre és a kár megtérítésére ítélte. Még két vádlottja volt az ügynek, egyikük, a Tüke vezetője azonban az eljárás ideje alatt meghalt, a másik vádlott, a Németországban élő, magyar-amerikai állampolgárságú Patzek Endre, aki munka nélkül 550 ezer euró közvetítői díjat kapott a busz-üzlet miatt. Ő már az előkészítő tárgyaláson elismerte bűnösségét, így megúszta felfüggesztett börtönnel és pénzbüntetéssel.

Az ügy letöltendő börtönre ítélt vádlottjai fellebbeztek az elsőfokú verdikt ellen, ezért a per a táblabíróságon folytatódott. A szerdai tárgyaláson az ügyészség kitartott a vád mellett, és az ítélet helybenhagyását kérte, mivel szerinte Csengő András és Siebe Pell szerepe a buszeladásban szükségtelen és színlelt volt. Csengő András – ahogy korábban, úgy most is – ártatlannak vallotta magát, és azt állította, megdolgozott a Siebe Pelltől kapott 1,6 millió eurós közvetítő díjért, ezért felmentését kérte a vád alól. Ügyvédjén keresztül ugyanezt kérte a tárgyaláson meg nem jelent Siebe Pell is, mondván, jogszerű üzletet kötött a Tükével.

A táblabíróság nem így látta, és kisebb módosításokkal helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így az jogerőssé vált. Mellékbüntetésként Csengő Andrást 5 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, holland bűntársát pedig ugyanannyi időre kitiltották Magyarországról. A két elítéltnek az okozott kárt is meg kell térítenie.

A táblabíróság szerint egyértelmű, hogy a Tüke színlelt szerződéssel vásárolta meg a buszokat. A bíró az ítélet indoklásában elmondta, hogy a Tüke vezetői 2014 őszén ismerték meg a később megvásárolt buszokat, és tudták, hogy a Volvo mennyiért kínálja a flotta 8 éves járműveit. Ezek után a fideszes vezetésű pécsi önkormányzat bevonta az üzletbe Siebe Pellt és Csengő Andrást, majd Siebe Pell jelezte a hollandiai Volvo-kereskedésnek, hogy ő majd értékesíti eladásra kínált flottájukat. A korábban a holland királyság magyarországi tiszteletbeli konzuljaként szolgáló Csengő András valójában tolmácsként tevékenykedett az ügyben, hiszen a buszokhoz nem értett, ennek ellenére ő írta meg Siebe Pellnek, hogy a járművek árát darabonként mennyivel emelje fel. Így összességében a flotta 36 százalékkal lett drágább. A Tüke kiírta a közbeszerzést a buszvásárlásra, ám oly módon tette ezt, hogy a tenderre senki más nem jelentkezhetett, mint a Bus and Coach. Az egyedül pályázó holland cég nyert is, és - bármilyen hihetetlen - épp annyit kért a flottáért, mint amekkora hitelfelvételt - még a közbeszerzés kiértékelés előtt - a fideszes többségű városi közgyűlés megszavazott a Tükének.

A használt Volvokat a Bus and Coach leszállította Pécsre, a cég vezetője pedig elutalt 1,658 millió eurót Csengőnek Szerbiába, és elutalta a már említett 550 ezer eurót – a buszvásárlás közelében sem járó – Patzek Endre thaiföldi számlájára. Később Csengő András 900 ezer euró készpénzzel elutazott Hollandiába, és megpróbálta ott elhelyezni egy bankba ezt az összeget. Kérdezték, honnan van ennyi készpénze, mire azt felelte, hogy lottón nyerte. Gyanússá vált, hogy Csengő pénzmosásra készül, ezért rendőrt hívtak, a pénzt lefoglalták, és nyomozás indult. A holland hatóságok vizsgálódása miatt, és mert Csengő András bevallotta, hogy a Tüke buszvásárlása során végzett közvetítői munkája révén jutott a tőle lefoglalt pénzhez, a magyar rendőrség is nyomozást indított. Ez az eljárás zárult most le a szerdai ítélettel.

Tíz év kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk, az ügy iránt érdeklődő pécsiekben azonban erős a hiányérzet.

Úgy gondolják, nem a valódi tetteseket küldték börtönbe, hanem azok táskahordozóit. Az elítéltek ugyanis nem dönthettek semmiről. A buszvásárláshoz szükséges döntéseket fideszes politikusok és szakembereik hozták, ők határoztak a közbeszerzésről és a vásárláshoz szükséges hitelfelvételről. Csengő valószínűleg azért cipelte át a pénzt fél Európán, mert el kellett azt utalja valakinek. Patzek Endrét senki nem ismerte Pécsett és a Tükénél, róla csak azt tudjuk, hogy a Fidesz legmeghatározóbb baranyai politikusának, a parlamenti képviselő Bánki Eriknek volt az üzlettársa. A vizsgálat kiderítette, hogy Patzek Endre a buszvásárlás idején utalt is Bánki Erik németországi cégének 52 millió forintot. Az is feltűnő, hogy Bánki Erik éppen akkor jár Hollandiában, amikor buszvétel megtörtént.

Pécs fideszes vezetői és a hozzájuk kötődő gazdasági érdekkör néhány tagja is többször megfordult holland földön azokban a napokban, ám ellenük sosem indult vizsgálat, csak tanúként hallgatták meg őket az eljárásban.

Csengő Andrást többször kérdeztem arról, hogy ebben a történetben kiknek az utasítására cselekedett, ám a volt konzul sokáig ragaszkodott ahhoz, hogy mindent magától tett, és nem másnak, hanem neki járt a közvetítői díj. Két alkalommal azonban kifakadt, hogy nem beszélhet, mert akkor megölnék őt. Csengő Andrást a tárgyalásról elszállították a börtönbe. Nem kizárható, hogy a börtön és az, hogy a kártérítési kötelezettség miatt teljes vagyonát zárolták, megtöri a férfit, és Csengő András előbb-utóbb elárulja, kik voltak a megbízói. Ez Siebe Pellnél is elképzelhető, hisz a börtönbe készülő, büntetlen előéletű, nyugdíjas korú ember vállalkozása tönkrement, és őt is jelentő összegű vagyonelkobzás sújtja. (Az még nem dőlt el, hogy Siebe Pell nálunk vagy hazájában üli le büntetését.)

Tegyük hozzá, hogy ha a jog eddig még nem is büntette meg a pécsi buszvásárlás igazi kiagyalóit és elkövetőit, pártjukat a szavazók már megbüntették Pécsen, hisz az elmúlt két önkormányzati választást elvesztette a Fidesz a Baranyai megyeszékhelyen. A pécsieket urnához szólító Baranyai 1-es kerületben kétszer legyőzte az összefogás jelöltje a kormánypárti aspiránst a parlamenti választáson. Várhatóan a most lezárt Volvo-per április 12-én is a Fidesz ellen hangolja a közügyek iránt érdeklődő pécsieket.