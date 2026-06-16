Orbán Viktor a Facebookon fejtegeti, mi lehetett a baj a Fidesz kommunikációjával

Fidesz;Orbán Viktor;parlamenti választás;

2026-06-16 09:00:00 CEST

Abban biztos, hogy nem az üzenetük leegyszerűsítése.

Sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt veszítették el az értelmiséget – jelentette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A korábbi miniszterelnök ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, meg kell nézni az utolsó látványos amerikai választási kommunikációt,

például Obama kampányában a kulcsmondat az volt, „Yes, we can”, „Meg tudjuk csinálni”. Orbán Viktor közölte: „Hát ennél primitívebb és leegyszerűsítettebb nincsen. De működik. Mert nem az egyszerűség az érdekes, hanem hogy megragadja a lényeget.”

Trump elnöknél az az üzenet, hogy „America first”, vagyis „Amerika az első”.

Tehát – hangsúlyozta a volt kormányfő – akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. „De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van” – fogalmazott.

Orbán Viktor posztjában megállapította: az igaz, hogy a Fidesznek nem az üzeneteit kellett volna árnyaltabbá tenni, hanem fenn kellett volna tartani azokat a kommunikációs csatornákat, ahol az egyszerű üzenetek mellett azok számára, akik ennél árnyaltabbat várnak, ott külön tudjon beszélni. Szerinte inkább ezeknek a kommunikációs csatornáknak az elhanyagolása, nem pedig az abban haladó üzenet volt a probléma.

„Mert ha a Professzorok Batthyány Köréhez gyakrabban mentünk volna el, és elmondtuk volna, hogy mit gondolunk a világról, meg a helyzetről, akkor őket nem zavarta volna szerintem az, hogy az üzenetünk leegyszerűsített. Inkább az a kapcsolattartás, élő szövet, az ország jövőjéről gondolkodó magas minőségű emberekkel és csoportokkal, az hiányzott” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.