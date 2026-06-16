Ismét tömegesen bocsátanak el embereket a Mediaworkstől

elbocsátás;Világgazdaság;Mediaworks;

2026-06-16 12:22:00 CEST

Korábban már több lap nyomtatott kiadásának felfüggesztéséről döntöttek.

Folytatódtak az elbocsátások a Mediaworksnél.

A Forbes szerint kedden a Világgazdaságnak is dolgozó gazdasági szerkesztőség minden tagját berendelték, majd az IT-osztály előzetes jelzés nélkül elkezdte összegyűjteni a dolgozók számítógépeit. Több munkatárs már nem fér hozzá a vállalati levelezéshez.

Több újságíró arról számolt be, hogy reggel óta nem éri el a vállalati levelezést és a céges csetet. A gazdasági szerkesztőség az elmúlt években több felületre készített tartalmakat, de a legtöbben elsősorban a Világgazdaság online kiadásának dolgoztak. A lap nyomtatott változata néhány éve megszűnt.

10 óra körül kezdték egyesével behívni a munkatársakat a főszerkesztő irodájába. Elsőként az irodavezetőt küldték el, majd a gazdasági szerkesztőség egyik olyan tagját, aki főként nem a Világgazdaságnak gyártott tartalmakat. A korrektorokat, olvasószerkesztőket és a fotószerkesztőt is elbocsátják, miközben több gazdasági újságíró és hírszerkesztő sem fér hozzá a levelezéséhez.

A Világgazdaság impresszumából nem derül ki, hányan és kik dolgoznak a lapnál, a tartalom azonban délelőtt még frissült. Az egyik érintett arról beszélt, hogy a jogviszonya augusztus végéig marad fenn.

A Mediaworksnél hétfőn indultak a leépítések, a hírek szerint összesen 180-200 embert küldhetnek el. Már bejelentették, hogy június 16-tól felfüggesztik a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra nyomtatott kiadását. Ezek online felületei megmaradnak, a Ripost és a Metropol működését viszont felfüggesztik.