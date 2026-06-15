Megszűnik a Ripost és a Metropol, valamint a Bors és több megyei lap nyomtatott kiadása

leépítések;Mediaworks Hungary Zrt.;Fidesz-propaganda;

2026-06-15 19:29:00 CEST

Megtörtént a hivatalos bejelentés.

A fideszes médiakonglomerátum, azaz a Mediaworks egy sor propagandaorgánum részleges, avagy teljes bezárásáról döntött - derül ki a Bors honlapjára feltöltött közleményből.

A bejelentés úgy szól, hogy „a Mediaworks Hungary Zrt. a korábban bejelentett portfólió-átalakítás részeként 2026. június 16-tól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását. Az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára. A vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését is.”

A tájékoztatás szerint a Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. A vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást - tették hozzá.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy a fideszes médiakonglomerátumnál csaknem kétszáz fős leépítés jöhet.