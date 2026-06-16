Nyomoz a NAV, miután a gyanús NKA-támogatások miatt feljelentést tett a győri alpolgármester

feljelentés;Győr;nyomozás;NAV;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-06-16 12:00:00 CEST

Az ügy négy Fidesz-közeli egyesülethez kapcsolódik, bejegyzési eljárásukat ugyanazon a napon indították.

Ismeretlen tettes ellen feljelentést tett május 15-én Kósa Roland győri alpolgármester, ugyanis több mint 100 millió forint jutott a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) négy helyi, Fidesz-közeli, értelmezhető tevékenységet nem végző egyesületnek. A NAV költségvetési csalás és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyben, a Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság az alpolgármester indítványára a győri esetet egy, az NKA-ügyben már folyamatban lévő büntetőeljárással összevonta – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület.

A történtekről Kósa Roland a közösségi oldalán is beszámolt, bejegyzésében felidézve: miután nyilvánosságra kerültek a Nemzeti Kulturális Alap vállalhatatlan, sok-sok milliárd forint közpénzt Fidesz-közeli szervezeteknek juttató döntései, és ezzel kirobbant az NKA-botrány, Pintér Bence polgármesterrel azonnal elrendelték az ügy helyi vonatkozásainak kivizsgálását. A vizsgálatot lefolytató csapatuk ekkor lelt rá a nehezen magyarázható támogatói döntésekre.

A beszámoló szerint a problémakör négy egyesülethez kapcsolódik, ezek összesen 105 millió forint állami támogatásban részesültek 2025.11.19-én és 2026.01.22-én:



Fiatalok Külügyi és Kultúr Egyesülete – 35 millió forint,

Fiatalok Sport és Kultúr Egyesülete – 20 millió forint,

Polgári Sport Kör Egyesület – 30 millió forint,

HD Sport Egyesület – 20 millió forint.

Az alpolgármester kiemeli, hogy

mindegyik egyesület bejegyzési eljárását ugyanazon a napon indították, mindegyik egyesület alapszabályát ugyanazon a napon fogadták el, és mindegyik egyesületben képviseleti jogosultsággal rendelkezik ugyanaz a személy: Juhász Balázs abdai fideszes önkormányzati képviselő.

Juhász a bécsi Fidelitas alapító elnöke, pozíciójában Fekete Dávid országgyűlési képviselőjelölt közösségi média menedzsere, Kecskés Cordula követte.

„Az összesen 105 millió forint támogatásban részesülő egyesületi kör bírósági dokumentumai és azok benyújtási körülményei finoman szólva is zavarba ejtőek. 2025.07.29-én 10:08:18–10:08:29 között, mindösszesen 11 másodperces időablakban 12 beszámoló érkezett be az Országos Bírói Hivatal rendszerébe egymást követő érkeztetési számokon. Az említett négy egyesület 2022., 2023. és 2024. évi beszámolói másodperceken belül, pontosan egymás után kerültek benyújtásra. Mind a négy egyesület három-három beszámolójában 2022-re, 2023-ra és 2024-re vonatkozóan 0 Ft bevételt és 0 Ft kiadást vallott be; magyarán szólva nem csináltak semmi értelmezhetőt” – írja Kósa Roland. Hozzáteszi, az összefonódásra ráerősít, hogy vélhetően összecserélték az adószámokat, a „Fiatalok Sport és Kultúr Egyesülete” beszámolóin ugyanis hibásan a „Fiatalok Külügyi és Kultúr Egyesülete” adószámát tüntették fel. Ráadásul a Fiatalok Külügyi és Kultúr Egyesülete számára olyan évekre (2022, 2023) is leadtak beszámolókat, amikor jogerősen még nem is létezett.