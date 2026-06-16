Pénzért intézhetett Kanadából érkező honosítási kérelmeket egy magáncég a Külügyminisztérium szerint

Külügyminisztérium;magyar állampolgárság;

2026-06-16 16:55:00 CEST

Akár 30-50 ezer dollár is lehetett a közvetítői tarifa.

Pénzért menedzselte kanadai kérelmezők honosítási ügyeit egy magáncég a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint.

Velkey György László egy kedden közzétett Facebook-videójában azt állította: visszaélésekre és bűncselekmény gyanúját keltő ügyekre bukkantak a magyar állampolgárságok és honosítások területén. Mint mondta, a kanadaiakat érintő államérdek alapú honosítások ügyét vizsgálják, vagyis azokat az eseteket, amikor olyan személyek kaptak magyar állampolgárságot, akik az állampolgárság szokásos kritériumainak egyébként nem feleltek meg. Információik szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes több alkalommal jelezte diaszpóraszervezetek vezetőinek, hogy kifejezetten támogatja az ilyen, államérdekből történő honosítási eljárásokat.

A politikus szerint a külképviseletek Semjén Zsolt támogató leveleire hivatkozva vették át a kérelmeket a külképviseletek, és az ő támogatásával épült ki egy intézményi hálózat, hogy olyanok előtt nyíljon meg az út a magyar állampolgárság felé, akiket szerinte semmilyen valódi szál nem fűz Magyarországhoz. Azt mondta, az akkori külügyben dolgozó diplomaták több alkalommal jelezték, hogy problémákat látnak az ügyekben. Volt kérelmező, aki azt sem tudta pontosan, milyen ügyben ül a konzul előtt, más pedig úgy beszélt az elintézett magyar állampolgárságról, mintha egy exkluzív terméket vásárolt volna.

Az államtitkár azt állította, hogy egy kanadai magáncég pénzért menedzselte a kérelmezőket. A közvetítő cég tulajdonosa szerinte az állami honosítási programok egyik, Gulyás Gergely minisztériuma által megbízott hivatalos felelőse volt, a cég társigazgatója pedig az ajánlásokat aláíró diaszpóravezető. A magyar állampolgárságért felelős köztisztviselő és a diaszpóra egyik vezetője magáncéget alapítottak annak érdekében, hogy a magyar állampolgárság megszerzésében tanácsadást nyújtsanak külföldieknek. A cég neve Hungarian Citizenship Consulting volt, az államérdek alapú honosítások közvetítői tarifája pedig információik szerint akár 30, 40 vagy 50 ezer kanadai dollár is lehetett.

A politikus bírálta a Szijjártó Péter-féle korábbi külügyi vezetést, a Gulyás Gergely által vezetett Miniszterelnökséget, valamint Semjén Zsoltot is, mert szerinte a politikai akarat újra és újra felülírta a szakmai jelzéseket. Azt is mondta, valószínűsítik, hogy a kanadai eset nem egyedi, és vélhetően más országokban is hasonló üzleti modellek épültek ki állami alkalmazottak közreműködésével, a legfelsőbb politikai vezetés tudtával.

Az államtitkár szerint ezeket az ügyeket kivizsgálják, áttekintik a szóban forgó állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, és intézkednek a hasonló gyakorlatok felszámolásáról és átvilágításáról.