Másfél éve tart a nyomozás, még mindig csak a tanúmeghallgatásoknál tartanak Cseppkő Gyermekotthon egyik ügyében

BRFK;nyomozás;hűtlen kezelés gyanúja;tanúmeghallgatás;Cseppkő Gyermekotthon;2024;

2026-06-16 15:13:00 CEST

A gyanú hűtlen kezelés, de gyanúsított továbbra sincs. Az intézménynél gazdasági visszaélések miatt indított NAV-eljárásról ennyi sem tudható.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) továbbra is hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Cseppkő Gyermekotthon kapcsán – írja a Magyar Hang. A nyomozó hatóság a lap megkeresésére a 2024 decemberében csak annyit írtak, hogy eddig tanúkat hallgattak ki, amelyek jelenleg is zajlanak, továbbá dokumentumokat szereztek és szereznek be. Hozzátették, hogy gyanúsítotti kihallgatás továbbra sem történt.

Másfél éve lapunk is beszámolt arról, hogy a BRFK a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) feljelentése nyomán hamis magánokirat felhasználása és más bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást a Cseppkő Gyermekotthoni Központban történtekkel kapcsolatban. Azt megelőzően az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrizte a fővárosi intézményt és több szabálytalanságot is talált.

A Magyar Hanggal a rendőrség 2025 februárjában közölte, hogy már hűtlen kezelés miatt folytatják a nyomozást, míg korábban a 24 írta meg – belső, dolgozói információk alapján – , hogy a gyermekotthonnál gazdasági visszaélések gyanúja miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is nyomoz, és sorra hallgatja ki a volt vezetőket. Az információkat az adóhatóság és a fenntartó, azaz az SZGYF sem cáfolta, de információt sem akkor, sem azóta nem hoztak nyilvánosságra az üggyel kapcsolatban.

Lapunk, a Népszava elsőként írt egy korábbi esetről, amikor a Cseppkő Gyermekotthonban szexuális visszaélést követett el egy nevelő. A férfi két kislányt is rendszeresen hazavitt, ráadásul több kollégája már hónapok óta tudott arról, hogy a nevelő „ölbe veszi, szájon csókolja a lányokat”, birkózik velük, az ágyukban aludt az otthonban, de arra is volt példa, hogy együtt fürdött velük. Az érintett dolgozó esetében nem indult fegyelmi eljárás, közös megegyezéssel távozott a gyermekotthonból, a rendőrség pedig „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást.