Fellebbez az ügyészség, letöltendő börtönt adna a hétéves kisfiút a Szolnoki Kalandparkban felrúgó karateedzőnek

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2026-06-16 16:34:00 CEST

A vádhatóság szerint a gyermekbántalmazás miatt nemcsak végrehajtandó szabadságvesztés, hanem a közügyektől eltiltás és végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabása is indokolt.

A Szolnoki Járási Ügyészség súlyosításért fellebbezést jelentett be az első fokú ítélettel szemben a 7 éves gyermeket bántalmazó karateedző büntetőügyében – áll a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészségnek az ügyészségi portálon olvasható közleményében. Amint arról a Népszava is beszámolt, a Szolnoki Járásbíróság 1 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon hétfőn azt az 56 éves karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban 2024 nyarán.

Agócs Tibort védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt ítélték el, a bíróság megítélése szerint a kiskorú veszélyeztetése bűntett nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett 5 évre eltiltották mindennemű karatetevékenységtől mint foglalkozástól, különösen karate oktatásától, edzősködéstől, bemutatóktól, versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre ítélték.

Emlékezetes, két éve nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja egy hétéves gyerek lábait, olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. A bántalmazó férfi ezt követően elsétált. Az eset országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karateszövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből. Díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább. A karateedző a bíróság előtt kezdetben tagadta bűnösségét, később azonban több oldalnyi nyomtatott papírról, hosszan felolvasva vallomását, elismerte, hogy hibázott, bocsánatot kért, s azt mondta, sajnálja a történteket, egyben azt is megígérte, hogy átvállalja a gyermek orvosi- illetve pszichológiai kezelésének költségeit. Az édesanya elmondása szerint kisfiának maradandó lelki sérülést okozott az edző brutalitása, és a szülőktől úgy tudja, több gyerekkel is erőszakosan bánt.

Az esetről a vádirat és az első fokú bíróság által megállapított tényállás alapján készített ügyészségi összefoglaló szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetősége annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülése keletkezzen. – Az ítélettel szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be a vádlott terhére súlyosításért, a vádirati jogi minősítéssel egyező elítélés végett, valamint ehhez igazodóan végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és végleges hatályú foglalkozástól eltiltás kiszabása érdekében – emelte ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.