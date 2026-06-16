Takács Péter szerint Magyar Péter állítólag durván és lekezelően bánik az igazságügyi miniszterrel

Folyosói pletykák szerint nagyon megviseli az igazságügyi minisztert az a durva és lekezelő bánásmód, amelyben a miniszterelnök a színfalak mögött részesíti - írta keddi Facebook-posztjában a Fidesz országgyűlési képviselője.
Takács Péter jelezte: ez egyelőre szóbeszéd, de a látottak alapján nem csodálkozna, ha beigazolódna. Számára egyébként a miniszterelnök „hölgyekhez való vállalhatatlan hozzáállása” egyre nyilvánvalóbb. Szerinte a kormányfő régóta elfogadhatatlan hangnemben beszél ellenzéki női képviselőkkel, de most már „a sajátjait” sem kíméli.„Anyádban!” – válaszolta Takács Péter, amikor megkérdezték tőle, hol van nyolcmilliárd forint közpénz, aztán feljelentést tett
A poszt előzménye Takács Péter leírása szerint az volt, hogy Magyar Péter előző nap „kierőszakolt magának” hozzászólást egy tiszás ülésvezető alelnöktől, miközben a házszabály alapján erre nem lett volna lehetősége. A fideszes képviselő azt írta, Balla György figyelmeztette a miniszterelnököt arra, hogy az Országgyűlés szabályai rá is vonatkoznak, majd arra kérte Forsthoffer Ágnest, hogy házelnöki jogkörében vizsgálja meg az ülésvezetés szabályosságát. Takács Péter szerint a miniszterelnök ezt rosszul viselte, azonnal felpattant a helyéről, „lerohanta” a házelnököt. „Egyértelművé tette számára, hogy ki a főnök. Gondolom a tudtára adta azt is, hogy ebben a vizsgálatban nem lehet hiba” - jegyezte meg.
A képviselő a posztban azt írta, kiáll Forsthoffer Ágnes mellett.Szitokszavakkal üzent Takács Péter a János Kórház fűtetlen gyermekügyelete miatt háborgó szülőnek, aztán elkezdett zaklatásra panaszkodni