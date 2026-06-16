Az izlandi Víkingur Reykjavík lesz az ETO FC ellenfele a Bajnokok Ligája selejtezőjében

Izland;sorsolás;labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező;ETO FC Győr;

2026-06-16 16:49:00 CEST

A győri futballcsapat július 7-én vagy 8-án Izlandon lép pályára elsőként, a visszavágó pedig egy hét múlva itthon lesz.

Az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg szereplését a magyar bajnok ETO FC a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában. A keddi nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a győriek idegenben kezdik a párharcot. Az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. A 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez a zöld-fehéreknek négy párharcot kellene sikerrel venniük.

Az ETO-val együtt 28 gárda volt érdekelt, a magyar bajnok a második csoportba, a nem kiemelt együttesek közé sorolva kapott ellenfelet. Ha a Győrnek nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. Ha sikerrel veszi a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben bukna el, akkor az Európa-ligába kerül át, és a harmadik fordulóban csatlakozik a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez. A selejtezők második fordulójának párosításait szerdán sorsolják ugyancsak Nyonban.

A Telex felidézte, hogy az izlandi és amagyar csapat egyszer már találkozott egymással a legrangosabb kupában. Az akkori Bajnokcsapatok Európa Kupájában (BEK), 1983-ban a Győr lépett tovább. Verebes Józsefnek az volt az egyetlen győztes kupapárharca a klub színeiben. A Győrt az átigazolási időszakban elhagyta az edzője, Borbély Balázs, és a Ferencvároshoz szerződött, és akár több válogatott játékos is távozhat a klubtól.