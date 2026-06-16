Vozinha eddig a futball-világbajnokság hőse

kapus;Zöld-foki Köztársaság;futball-vb 2026;

2026-06-16 16:21:00 CEST

Néhány nappal ezelőtt még kevesen ismerték a Zöld-foki Köztársaság 40 éves kapusát. A Spanyolország elleni gól nélküli döntetlen után azonban 46 ezerről hatmillió fölé nőtt Instagram-követőinek száma.

Egyetlen mérkőzés alatt vált nemzeti hőssé és világszerte ismert futballsztárrá a Zöldfoki-szigetek kapusa, aki elsírta magát, miután gól nélküli döntetlent játszottak a világbajnokság egyik legnagyobb favoritjának tartott Spanyolországgal. A szenzációsan védő Vozinha hét lövést hárított, világbajnoki mérkőzésen 40 év feletti kapusként ennél többre csak a legendás Pat Jennings volt képes. A rutinos hálóőr így is megdöntött egy rekordot: ő lett a valaha volt legidősebb labdarúgó, aki egy debütáns csapat vb-mérkőzésén pályára lépett. Az előző rekordot a curacaói Eloy Room tartotta – mindössze egy napig.

A nagyszüleimmel nőttem fel, ők pedig sajnos már nincsenek közöttünk – nyilatkozta a lefújás után a kapus. – Apám katona volt, anyámnak pedig mindig mennie kellett dolgoznia, szóval a gyerekkoromat velük töltöttem. Sajnos az édesanyám sem tud most itt lenni vízum- és anyagi problémák miatt. Pedig nagyon örültem volna neki, ha itt van.

Az 1986-ban Josimar José Évora Dias néven anyakönyvezett játékos édesapja nagy futballrajongó volt, és a Real Madrid akkori klasszisának nevét szánta fiának, azonban a Zöldfoki-szigeteki hatóságok nem engedélyezték a Valdano nevet. Így végül a brazil válogatott akkori hátvédjére, Josimarra esett a választása.

De hogyan is lett belőle Vozinha?

Csak 25 évesen debütált profi futballistaként, amikor Angolába, a Progressóhoz szerződött. A csapatnál már volt egy Josimar nevű kapus, ő pedig nem akart „Josimar II”-ként szerepelni, így inkább egy becenevet választott. A Vozinha szó a kreol nyelvben nagymamát jelent, a névválasztás eredete pedig egy fiatalkori történethez nyúlik vissza.

„Gyermekkoromban idősebb fiúkkal játszottam az utcán. Sokat bántottak, mert ügyes voltam a labdával, már akkor is versengő és lázadó alkat voltam, nem bírtam a vereséget. Előfordult, hogy dühösen elviharzottam a pályáról. Ilyenkor kinevettek és azt mondták, szaladok panaszkodni a nagymamámnak” – emlékezett vissza a spanyolok elleni mérkőzés legjobbjának megválasztott kapus.

Vozinha 2015 óta légióskodik Európában: előbb a moldáv Zimbru Chisinau, majd a portugál Gil Vicente játékosa volt, később öt évre az AEL Limasszollal szerződött. Eddigi legnagyobb sikerét Cipruson érte el, ahol 2019-ben kupát nyert. 2022 és 2024 között a szlovák Trencsén kapuját védte, jelenleg pedig a portugál másodosztályú Chaves játékosa.

A Spanyolország elleni mérkőzés után egy brazil televíziós riporter arra buzdította a nézőket, hogy kövessék be a közösségi oldalát – az eredmény pedig döbbenetes: követőinek száma néhány óra alatt 46 ezerről közel 7 millióra nőtt. Ezzel pedig messze megelőzte például a magyar válogatott csapatkapitányát, az 5,4 millióval rendelkező Szoboszlai Dominiket is.