kutatás;adatok;halálozás;dohányzás;egészséges életmód;daganatos betegségek;dohányzás visszaszorítás;MSD Pharma Hungary Kft.;

A tüdőrákos megbetegedések 80-90 százaléka a dohányzásnak tulajdonítható

Ezrek életét menthette meg a dohányzás visszaszorítása Magyarországon

Évente közel hétezerrel kevesebben halnak meg a 40 és 59 évesek közül a dohányzással összefüggésbe hozható daganatos megbetegedésekben, mint 13 évvel ezelőtt – derült ki az MSD Magyarország adatkutatási divíziója által kedden ismertetett kutatásból.

A HUN-CANCER EPI kutatási program keretében készült elemzés a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) országos adatbázisának adatait vizsgálta. A kutatók azt találták, hogy 2011 és 2023 között a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása több mint 60 százalékkal csökkent a középkorú férfiaknál, és a halálozás is hasonló mértékben esett vissza. A nőknél szintén 50–60 százalék közötti csökkenést mértek.

A kedvező változás a leggyakrabban dohányzással kapcsolatba hozható daganatoknál jelentkezett, így például a tüdő-, gége-, szájüregi, garat-, nyelőcső- és húgyhólyagdaganatok esetében. A kutatás szerint a 40–49 éves férfiaknál az előfordulási ráta 100 ezer lakosra vetítve 96,5-ről 39-re csökkent, míg az 50–59 éves korosztályban 505,6-ról 194,3-ra esett vissza.

A szakemberek szerint a változás népegészségügyi szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Az adatok alapján a dohányzással összefüggő daganatok okozta betegségteher kevesebb mint másfél évtized alatt nagyjából a harmadára csökkent a középkorú lakosság körében. A kutatás becslése szerint ma évente közel hétezerrel kevesebben halnak meg ebben a korosztályban, mint 13 évvel korábban.

A kutatók úgy vélik, a kedvező trend hátterében elsősorban a dohányzás visszaszorulása állhat. Az eredmények időben egybeesnek azokkal az intézkedésekkel, amelyek az elmúlt két évtizedben fokozatosan szigorították a dohányzás szabályait: megjelent a zárt téri dohányzás tilalma, szigorodott a dohánytermékek értékesítése, és emelkedtek a dohánytermékeket terhelő adók is. A szakemberek szerint különösen fontos lehetett a passzív dohányzás csökkenése.

A kutatás ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy nem minden daganattípus esetében látható hasonló javulás. A 40–49 éves korosztályban egyes betegségeknél – például a vastag- és végbélrák, az emlőrák, a prosztatarák és a melanoma esetében – növekvő esetszámokat tapasztaltak a vizsgált időszakban. Ez arra utalhat, hogy más kockázati tényezők, például az elhízás, a mozgásszegény életmód vagy a szűrővizsgálatok hiányosságai egyre nagyobb szerepet játszanak.

A szakértők szerint a kutatás legfontosabb tanulsága nem csupán az, hogy a dohányzás visszaszorítása működik, hanem az is, hogy az egészségügyi adatbázisok elemzésével pontosabban meg lehet határozni, mely népegészségügyi beavatkozások hoznak valódi eredményt. A kutatók ezért azt szorgalmazzák, hogy a jövőben az egészségpolitikai döntések még inkább adatokra és mérhető eredményekre épüljenek.

Az Állami Számvevőszék elnöke szerint miután az ügyészség vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben, már nem állnak fenn kinevezésének törvényi feltételei. 