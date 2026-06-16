Windisch László kezdeményezte Biró Ferenc leváltását

Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság (IH) elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken – közölte kedden az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Windisch László a közlemény szerint ennek érdekében bírósághoz fordult.
A kereset oka, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség az IH elnöke ellen vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, őt – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyekkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja az IH elnöki jogviszony létesítését, azaz ezen tisztség betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn – áll az ÁSZ közleményében.Biró Ferenc: Brüsszelben tisztában vannak azzal, hogy ez koncepciós ügy, magamtól nem állok felPályázaton fogják kiválasztani az Integritás Hatóság új vezetőit
Biró Ferenc a Népszavának adott múlt heti interjújában azt mondta az ellene felhozott vádakról, amelyeket teljes mértékben indokolatlannak tart, hogy Brüsszelben tisztában vannak azzal, hogy ez koncepciós ügy, és magától nem áll fel. Korábban, ahogy mondta, több feljelentést is tett a Nemzeti Kommunikációs Hatósággal (NKOH) szemben az általa vezetett hatóság, és el sem tudta képzelni, hogy Tuzson Bence arra kéri, állítsa le a hivatal helyszíni vizsgálatait.Teljes mértékben indokolatlannak tartja az Integritás Hatóság elnöke a vádemeléstHűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt vádat emeltek az Integritás Hatóság elnöke ellenBiró Ferenc: Orbán Viktor belső körét, volt kormányának vezető tisztségviselőit kell bíróság elé állítani