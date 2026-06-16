Windisch László kezdeményezte Biró Ferenc leváltását

Állami Számvevőszék;eltávolítás;Windisch László;Integritás Hatóság;Biró Ferenc;

2026-06-16 17:33:00 CEST

Az Állami Számvevőszék elnöke szerint miután az ügyészség vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben, már nem állnak fenn kinevezésének törvényi feltételei.

Az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság (IH) elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken – közölte kedden az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Windisch László a közlemény szerint ennek érdekében bírósághoz fordult.

A kereset oka, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség az IH elnöke ellen vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, őt – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolva. Ezek olyan bűncselekmények, amelyekkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja az IH elnöki jogviszony létesítését, azaz ezen tisztség betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn – áll az ÁSZ közleményében.

Biró Ferenc a Népszavának adott múlt heti interjújában azt mondta az ellene felhozott vádakról, amelyeket teljes mértékben indokolatlannak tart, hogy Brüsszelben tisztában vannak azzal, hogy ez koncepciós ügy, és magától nem áll fel. Korábban, ahogy mondta, több feljelentést is tett a Nemzeti Kommunikációs Hatósággal (NKOH) szemben az általa vezetett hatóság, és el sem tudta képzelni, hogy Tuzson Bence arra kéri, állítsa le a hivatal helyszíni vizsgálatait.