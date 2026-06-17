Eltűnt egy 45 éves brit férfi, erzsébetvárosi szórakozóhelyen látták utoljára (fotó)

O. A.

BRFK;szórakozóhely;eltűnés;brit férfi;

2026-06-17 07:27:00 CEST

A rendőrök nagy erőkkel keresik John Robert Joseph Tovellt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó John Robert Joseph Tovell ügyében - írja honlapján a rendőrség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 45 éves brit állampolgár 2026. június 16-án 2 óra körül egy VII. kerületi szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.

John Robert Joseph Tovell körülbelül 190 centiméter magas, rövid őszes haja és szakálla van. Eltűnésekor fekete nadrágot és fekete pólót, valamint sötétzöld hosszú ujjú inget viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki John Robert Joseph Tovell tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.