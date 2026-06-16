Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Molnár Gusztáv színészt kiskorú veszélyeztetése miatt

színész;felfüggesztett börtönbüntetés;gyermekbántalmazás;kiskorú veszélyeztetése;részegség;Molnár Gusztáv;

2026-06-16 21:53:00 CEST

Az alkoholizmussal küzdő férfi a vád szerint többször részegen, agresszíven viselkedett a saját gyermekével, előfordult, hogy meg is ütötte őt.

Egy év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték kiskorú gyermek veszélyeztetése miatt Molnár Gusztáv színészt. A vád szerint évekkel ezelőtt többször is részeg volt, és agresszíven viselkedett kisfia előtt, sőt meg is ütötte. Nem vallotta magát bűnösnek, de elismerte, hogy megütötte a gyermekét, amit bizonyos külső körülményeknek tudott be, de nagyon sajnálja – számolt be az RTL Híradó a Gödöllői Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős ítéletéről. A végzésben két évre el is tiltották a férfit 18 év alatti gyermek nevelésétől is.

A vádiratot szerint a vádlott 2015-ben elköltözött akkori élettársától, közös gyermekük az édesanyjával maradt, és az agresszív, esetenként bántalmazó magatartása a láthatások alatt történt. Kisfia az anyjának panaszkodott a pofonok miatt, sőt a tárgyaláson elhangzott, hogy ököllel combon is ütötte a gyermeket, amikor az aludni próbált a kocsiban. A fiú állítása szerint Molnár Gusztáv öngyilkosságot is megkísérelt, és volt, hogy részegen vezetett, majd egy fának hajtott. – A kisfiú értelmi, erkölcsi érzelmi fejlődését is veszélyeztette – ismertette az orvosi szakvéleményt meg a vádhatóság.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Molnár ellen februárban a III. kerületi rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki, mert színész körözését kiskorú veszélyeztetése miatt elrendelte el a Gödöllői Járásbíróság. Mint kiderült, a feleségével Cipruson üdült. Hazatérésük után a repülőtérről vitték bíróságra a rendőrök, később szabadon távozhatott.

Molnár Gusztáv ezek után a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy nem tudta átvenni az idézést, mert azt szerinte korábbi címére küldték. Akkor azt mondta, évekkel ezelőtt egy rendőrségi határozatot kapott arról, hogy megszüntették az ügyet, de utána újabb feljelentések érkeztek ellene. – Az életmódom és az alkoholizmusom kapcsán megjelent cikkek, szereplések a feljelentés szerint rossz hatással voltak a fiamra – tette hozzá jóval az ítélet előtt a színész.