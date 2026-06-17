Elfogtak egy szlovák férfit Budapesten, akit hazájában több ATM-robbantással gyanúsítanak

Szlovákia;BRFK;robbantás;atm;elfogás;Nemzeti Védelmi Szolgálat;európai elfogatóparancs;

2026-06-17 08:37:00 CEST

A BRFK a férfi ellen robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

A BRFK és a Nemzeti Védelmi Szolgálat összehangolt műveletének eredményeként fogták el a magyar rendőrök Budapesten azt a szlovák állampolgárt, akit hazájában több ATM-robbantással gyanúsítanak - közölte a rendőrség a police.hu-n.

A közlemény felidézi, Szlovákiában 2026 májusában több pénzkiadó automatát robbantott és fosztott ki egy férfi, aki az összehangolt nyomozó munkának az adatai alapján a cselekmények elkövetését követően autóval Magyarországra jött, és egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát.

A BRFK Nyomozó Főosztály nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat védelmi tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki. A felderítés eredményeként a TEK műveleti támogatásával június 12-én egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett 28 éves szlovák állampolgárt.

A férfi lakásán a rajtaütéskor a bűncselekmények elkövetéséhez használt tárgyi bizonyítékokat – maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, lövedékálló mellényt, kesztyűket és gumilövedékes fegyvert, továbbá robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket – időzítő berendezést, rádió távirányítókat és indítógyutacsokat – találtak és foglaltak le a fővárosi rendőrök.

A BRFK a férfi ellen robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, egyúttal az európai elfogatóparancs értelmében őrizetbe vették. Mivel Magyarországon nem követett el robbantásos bűncselekményt, ezért kiadatásáról a külföldi hatóságokkal egyeztetnek.