Donald Trump ellen is irányuló, washingtoni terrortámadást hiúsított meg az FBI

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2026-06-17 09:45:00 CEST

A csoport tagjai a Fehér Ház területén és közvetlen közelében tartott küzdősport gála, az UFC Freedom 250 résztvevőit vették célba.

Az Egyesült Államok különböző városaiban tartóztatták le a múlt vasárnapra tervezett és meghiúsított washingtoni terrortámadás kitervelőit – derült ki az ügy kedden nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumaiból.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kedden reggel jelentette be, hogy a csoport tagjai a Fehér Ház területén és közvetlen közelében vasárnap tartott nagyszabású küzdősport gála, az UFC Freedom 250 című tömegrendezvény résztvevőit vették célba egy összetett és összehangolt terrorcselekménnyel.

Eddig a szervezkedés 23 résztvevőjét azonosították több állam területén, akik egy interneten kommunikációs platform, a Signal zárt csoportjában kommunikáltak egymással. Hétfőig öt embert vettek őrizetbe.

A büntetőfeljelentés szerint a terrorcselekmény tervéről június 10-én szereztek tudomást a hatóságok, amikor kezdeményezték az egyik gyanúsított, a 19 éves Tycen Proper letartóztatását az Ohio állambeli Cincinnatiban. A fiatal férfi az elmúlt időszakban több ezer dollárt költött fegyverekre, köztük félautomata gépfegyverre és lőszerekre – áll a bírósági iratban, amelyből az is kiderül, hogy a rendőrségen először édesanyja jelezte fia aggodalomra okot adó viselkedését és interneten folytatott gyanús kommunikációját.

A kaliforniai Riverside-ban két embert tartóztattak le, Bryan Omar Roát és Michael Alan Thomast a szervezkedésben való részvétel gyanújával, ők hétfőn jelentek meg először a bíróságon.

További két őrizetben lévő gyanúsított a Kansas Cityből származó Daniel K. Eskridge és a Nebraska állambeli Omahában élő Abraham Hermosillo Alvarez. Eskridge felesége a nyomozóknak azt mondta, hogy férje hónapok óta halmozott fel fegyvereket és lőszereket, ingatlanjuk területén gyakorló lövészetre alkalmas pályát épített ki.

A bírósági dokumentum szerint Alvarez „Pásztor” fedőnéven volt tagja a zárt csoportnak a szervezkedés egyik vezetőjeként.

Az FBI azt is közölte, hogy a terrortámadás tervezett időpontja előtt többen a Washingtonhoz közeli, Virginia állambeli Fredericksburgbe utaztak, hogy megtegyék a végső előkészületeket.

Hatósági források szerint

az ügyben érintettek amerikai állampolgárok, és egyelőre nem derült ki külföldi érintettség.

A nyomozásról beszámoló illetékesek elmondták, hogy az elkövetők

a terrorcselekmény első szakaszában robbanóanyaggal megrakott drónokat terveztek a Fehér Ház közelében álló épületeknek vezetni annak érdekében, hogy pánikot keltsenek az összegyűlt több tízezres tömegben és a hatóságokat beavatkozásra késztessék.

a támadás második részében a zavart kihasználva a sporteseménynek helyszínt adó fehér házi területet akarták támadás alá venni, ahol az aréna állt, amelyben mintegy 4300 meghívott vendég és Donald Trump elnök, valamint családtagjai tartózkodtak.

„Köszönhetően az FBI, a partnerei és az igazságügyi minisztérium gyors beavatkozásának több állam területén, számos személy őrizetben van, és a feltételezett támadásokat sikerült megelőzni” – írta Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója kedden kiadott közleményében.

JD Vance alelnök összehangolt terrorcselekménynek nevezte a megakadályozott bűncselekményt.