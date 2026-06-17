Hétvégén nem jár a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között a 2-es metró, mert egy Schwarzenegger-filmet forgatnak

Budapest;közlekedés;Arnold Schwarzenegger;Sharon Stone;stadionok;filmforgatás;2-es metró;

2026-06-17 10:44:00 CEST

Az utasokat pótlóbusz szállítja.

Filmforgatás miatt szombaton üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között, a kimaradó szakaszon az utasokat pótlóbusz szállítja – közölte a BKK.

A pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is fel lehet szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es busz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.

A belváros felé az 1-es és 3-as villamoson utazóknak a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is javasolja a BKK. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni.

A Telex információi szerint

egy amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le a forgalmat az M2 fél vonalán.

A portálnak Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője azt mondta: egy ilyen forgatást meg lehet valósítani bármelyik metróvonalon, de hogy két teljes napra leálljon a forgalom az M2-es vonal legforgalmasabb részén, azt túlzásnak tartják. Hozzátette, a lezárás naponta körülbelül százezer utast érinthet. A Telex megjegyzi, a hétvégén egy kiemelt állami-fővárosi rendezvénysorozat is lesz, a Múzeumok éjszakája, a látogatók mozgását pedig várhatóan zavarni fogja a lezárás.