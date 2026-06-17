A Magyar Nemzetnél is tömeges elbocsátás kezdődött

elbocsátás;Magyar Nemzet;Mediaworks;

2026-06-17 10:17:00 CEST

Az eddig napilapos megjelenést hetilapos működés váltja fel, de a létszám a mostaninál jóval alacsonyabb lesz.

Kedden a Magyar Nemzetnél is behívták a munkatársakat és közölték egy részükkel, hogy megválnak tőlük – tudta meg a Media1.

Ahogy az várható volt, az eddig napilapos megjelenést hetilapos működés váltja fel, de a létszám a mostaninál jóval alacsonyabb lesz. A portál szerint a munkatársakat egymás után hívták be, hogy tudassák velük a hírt. A távozni kényszerülőket és a megmaradó munkatársakat is sokkolták az események. A Media1 úgy tudja, a Mediaworks várhatóan szerdán ad hivatalos tájékoztatást a legújabb fejlemények részleteiről.

Korábban már kiderült, hogy június 16-tól felfüggesztik a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra nyomtatott kiadását. Ezek online felületei megmaradnak, a Ripost és a Metropol működését viszont felfüggesztik. A Forbes kedden arról számolt be: folytatódtak az elbocsátások a Mediaworksnél, és a Világgazdaságnak is dolgozó gazdasági szerkesztőség minden tagját berendelték, majd az IT-osztály előzetes jelzés nélkül elkezdte összegyűjteni a dolgozók számítógépeit. Több munkatárs már nem fér hozzá a vállalati levelezéshez. Később az is kiderült, hogy csoportos létszámleépítés keretében a PestiSrácok című lap összes munkavállalóját elbocsátják.