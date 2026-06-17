„Kiskorú sérelmére elkövetett határátlépés” gyanúja miatt felfüggesztettek egy tanárt egy egri egyházi gimnáziumban

eljárás;felfüggesztés;pedagógus;tanár;egyházi iskolák;Eger;verbális bántalmazás;Rubovszky Rita;

2026-06-17 11:07:00 CEST

Az érintett iskolát fenntartó Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, Rubovszky Rita is elismerte a történteket. Az ügyben fegyelmi eljárás indult, emellett rendőrségi feljelentés is tettek.

Hatalommal való visszaélés és „kiskorú sérelmére elkövetett határátlépés” miatt a felettesei feljelentést tettek az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium egyik tanára ellen. Az érintett pedagógust emellett felfüggesztették és vele szemben fegyelmi vizsgálatot indítottak – értesült a Magyar Hang.

A lap megkeresésére az érintett iskolát fenntartó Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, Rubovszky Rita – aki korábban a Tisza Párt oktatási miniszter-jelöltjeként került szóba – elismerte, hogy az egri középiskola egyik pedagógusával kapcsolatban 2026. június 12-én olyan információk jutottak a főhatóság tudomására, amelyek miatt azonnali intézkedésre volt szükség.

Rubovszky még aznap elrendelte, hogy az iskola igazgatója – mint munkáltató – hatalommal való visszaélés és „kiskorú sérelmére elkövetett határátlépés” gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tegyen, és az érintett pedagógus munkaviszonyát azonnali hatállyal függessze fel. Az ügyben már a rendőrség is eljárást indított.

A rendelkezésre álló információ alapján a szerzetesi iskolák etikai kódexét az érintett pedagógus súlyosan megszegte, verbális bántalmazás és a gyermekjogok súlyos megsértésének a gyanúja merült fel. Miután kiderült az ügy, az érintett pedagógus felmondott, de a fenntartó ezt nem fogadta el, hanem fegyelmi eljárást indított vele szemben.

A főigazgató azt ígérte, hogy az ügy minden részletét szeretnék feltárni. A Magyar Hang birtokába került dokumentumok szerint az érintett pedagógus osztályából a szülőket június 12-én tájékoztatták arról, hogy az osztályfőnök súlyos etikai vétséget követett el a gyerekekkel szemben, és június 15-re szülői értekezletet hívtak össze.