Magyar Péter megérkezett az Országházba, a Tisza Párt a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusaival egyeztet

Megkezdődött az egyeztetés a bizottsági és az alelnöki helyekről, valamint az alakuló ülés előkészítéséről. Ezzel párhuzamosan zajlik a Tisza-kormány összeállítása, a párt vezető szakértői közül sokból miniszter lesz. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy az oktatási és kulturális miniszteri pozícióira több jelölt is van, még nem született végleges döntés.