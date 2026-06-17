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Kettő a megtalált kölyökkutyák közül

Néhány hetes tacskókölyköket talált a NAV egy román kisbusz rejtett rekeszében

Az állatok chippel, oltással és útlevéllel nem rendelkeztek, ráadásul olyan fiatalok voltak, hogy még az anyjuk mellett lett volna a helyük. A hivatal munkatársai kiszabadították őket, majd feljelentést tettek.

Hat, alig néhány hetes tacskót találtak a pénzügyőrök egy teherautó rejtett rekeszében – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.

A közlemény szerint a pénzügyőrök egy román kisbuszt ellenőriztek az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán. A csomagtér átvizsgálásakor, az ülések alatti padlólemez felől halk nyüszítésekre lettek figyelmesek. A 10-15 centiméterrel megemelt burkolat alól hat, tacskó-jellegű kölyökkutya került elő.

A sofőr azt állította, hogy mind a hat kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket a családtagjainak. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig öt-hat hetesek, érvényes útlevéllel, chippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz.

A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek. A NAV munkatársai feljelentést tettek kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt – áll a közleményben.

A hatóság egy videót is megosztott a történtekről:

Az MNB új vezetése felülvizsgálta a rendszert, így ilyesmire a jövőben már nem lesz lehetőség.