Videó;kölyökkutya;NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;tacskó;

2026-06-17 11:54:00 CEST

Néhány hetes tacskókölyköket talált a NAV egy román kisbusz rejtett rekeszében

Az állatok chippel, oltással és útlevéllel nem rendelkeztek, ráadásul olyan fiatalok voltak, hogy még az anyjuk mellett lett volna a helyük. A hivatal munkatársai kiszabadították őket, majd feljelentést tettek.